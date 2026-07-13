La cláusula oculta que complica la renovación de Ferran Torres en el FC Barcelona

El futuro de Ferran Torres vuelve a instalarse en el centro de la actualidad del FC Barcelona en este mercado de pases. Aunque el delantero tiene vínculo vigente hasta junio de 2027 y el club pretende contar con él para la próxima temporada, existe una cláusula incluida en su contrato que podría convertir una eventual renovación en una operación mucho más cara de lo previsto.

Los 8 millones que debería pagar el Barcelona

Cuando Ferran llegó procedente del Manchester City, a finales de 2021, durante aquella negociación se incluyó una condición por la que el conjunto catalán deberá abonar 8 millones de euros al club inglés si decide ampliar el vínculo del delantero más allá del contrato actual.

Fc Barcelona V Real Madrid C.f. - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Se trata de una cláusula acordada exclusivamente entre ambas instituciones como parte de la operación de traspaso y que no depende del futbolista. En aquel momento fue aceptada por la directiva azulgrana durante las negociaciones para cerrar el fichaje del español.

Pese a este escenario, la intención del Barcelona sigue siendo ofrecerle una renovación. Sin embargo, la presencia de ese pago adicional obliga al conjunto culé a estudiar cuidadosamente el impacto económico de la operación, especialmente en un contexto en el que continúa buscando mantener el equilibrio de sus finanzas.

Además, el club tampoco contempla realizar un incremento importante en el salario de Ferran; desde la dirigencia consideran que el delantero ya percibe un sueldo elevado, correspondiente al contrato firmado cuando llegó al Camp Nou.

Un futuro que aún permanece abierto

Aún así, el Barcelona mantiene la tranquilidad y espera conocer la decisión del jugador. El delantero sigue siendo una pieza valorada dentro del proyecto deportivo del entrenador Hansi Flick y la intención es retenerlo.

🚨🔵🔴 Barça president Laporta: “Ferran Torres to PSG? We don’t have any confirmation on this”.



“He’s a Barça player and he’s doing very well at World Cup too”. pic.twitter.com/BhxdOQjFBP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 12, 2026

De igual manera, cabe mencionar que el futbolista culé despertó el interés de varios equipos europeos y, entre ellos, uno de los que más atención puso sobre su situación es el Paris Saint-Germain: si bien desde distintos sectores surgieron versiones sobre posibles avances, por el momento no existe un acuerdo entre las partes y el jugador tampoco comunicó al blaugrana una decisión sobre su futuro.

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