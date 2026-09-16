La comparación entre Lamine y Raphinha vs Mbappé y Vinícius en el arranque de la temporada 2026/27

El inicio de LaLiga 2026/27 dejó rápidamente una nueva disputa entre las principales figuras del FC Barcelona y el Real Madrid. Mientras ambos equipos buscan posicionarse en lo más alto del campeonato, sus delanteros también protagonizan una particular pelea estadística que, por ahora, tiene al conjunto azulgrana con una clara ventaja.

Raphinha y Lamine Yamal acumulan 20 participaciones de gol entre ambos, producto de 15 tantos y cinco asistencias. La cifra supera ampliamente los 12 G/A registrados en conjunto por Kylian Mbappé y Vinícius Júnior, quienes todavía no consiguen alcanzar el mismo impacto ofensivo en este comienzo de temporada.

🚨 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗔𝗥𝗜𝗦𝗢𝗡: This season, Lamine Yamal and Raphinha have produced 20 G/A together while Mbappé and Vinicius have produced 12 G/A together.



• Lamine Yamal: ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️🅰️🅰️

• Raphinha: ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️🅰️🅰️🅰️



• Mbappé: ⚽️⚽⚽⚽⚽⚽⚽🅰️

• Vinicius: ⚽️🅰️🅰️🅰️ pic.twitter.com/kAe9B4LP4U — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 15, 2026

Lamine y Raphinha, una sociedad decisiva

La producción goleadora del blaugrana tiene como grandes protagonistas a sus dos extremos. Lamine lleva siete goles y dos asistencias, mientras que Raphinha alcanzó los ocho tantos y suma tres pases decisivos.

Más allá de sus cifras, ambos ofrecen recursos diferentes para el ataque de Hansi Flick. El delantero de 19 años aporta desequilibrio individual, capacidad para superar rivales en el uno contra uno y generación constante de ocasiones, mientras que el brasileño mantiene una elevada eficacia en el último tercio y una participación importante en la presión y recuperación tras pérdida.

La combinación entre ambos se convirtió así en uno de los principales argumentos ofensivos del campeón vigente en las primeras jornadas.

Mbappé mantiene al Madrid en carrera

Del otro lado, el delantero francés es quien sostiene los números del conjunto merengue. Mbappé ya suma siete goles en el campeonato y mantiene su condición de principal referencia ofensiva del equipo dirigido por José Mourinho.

Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1 | Victor Carretero/GettyImages

Sin embargo, la diferencia aparece al observar el aporte de la dupla completa. Vinícius apenas registra un gol, aunque su influencia no se limita al apartado goleador. El brasileño continúa teniendo peso en la creación, aporta asistencias y genera situaciones desde el costado izquierdo.

Una batalla que recién empieza

Las estadísticas favorecen claramente al Barcelona en este primer tramo, pero la temporada todavía tiene 32 fechas por delante para determinar qué dupla terminará imponiéndose. Con Mbappé, Vinícius, Lamine y Raphinha como protagonistas, la carrera entre las dos grandes potencias españolas promete trasladarse también al terreno individual.

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