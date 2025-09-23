La comparación entre las temporadas de Ousmane Dembélé y Lamine Yamal: partidos, goles, asistencias y títulos

El Balón de Oro 2025 tuvo un desenlace que dejó a todo el mundo del fútbol expectante: Ousmane Dembélé se quedó con el galardón, imponiéndose en la votación sobre Lamine Yamal, la gran joya del FC Barcelona.



El premio no solo reconoció la brillante temporada del francés con el Paris Saint-Germain, sino que abrió el debate sobre la irrupción de una nueva rivalidad generacional entre dos futbolistas llamados a marcar la próxima década.

Ambos llegaron a la gala con credenciales sólidas. Dembélé vivió la temporada más completa de su carrera. Tras años marcados por las lesiones y las dudas, encontró en París el contexto ideal para desplegar todo su potencial. Fue determinante en la liga francesa y se convirtió en el jugador más influyente de la Champions League, donde condujo al PSG hacia la primera Copa de Europa de su historia. Ese salto cualitativo, sumado a un rendimiento regular durante todo el curso, inclinó la balanza a su favor.

Yamal, con apenas 18 años, fue el jugador más determinante de un Barcelona que volvió a ser competitivo en todos los frentes. Su desparpajo, su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno y una madurez impropia de su edad lo consolidaron como referente culé.



Los fans lo adoptaron como el heredero natural de las grandes figuras de La Masía, y la prensa internacional ya lo señalaba como serio aspirante a conquistar el Balón de Oro.

Las estadísticas de Ousmane Dembélé en la temporada 2024/25

Paris Saint-Germain v FC Bayern München: Quarter-final - FIFA Club World Cup 2025 | Kevin C. Cox/GettyImages

Las estadísticas refuerzan la narrativa y ayudan a entender por qué la votación terminó inclinándose hacia el lado del francés. Ousmane Dembélé cerró la campaña con más de treinta goles en todas las competiciones, muchos de ellos en instancias decisivas tanto de liga como de Champions.



No solo fue un extremo desequilibrante por su velocidad y regate, sino también un futbolista más completo, que supo aparecer en los momentos de mayor presión.



A sus goles les sumó varias asistencias que potenciaron el ataque parisino y, sobre todo, una continuidad física que le permitió disputar la mayor cantidad de partidos en una misma temporada desde el inicio de su carrera profesional. Ese nivel sostenido se tradujo en un cuádruple histórico para el PSG, con la conquista de la Ligue 1, la Copa de Francia, la Supercopa local y, por primera vez, la Champions League, donde Dembélé fue elegido mejor jugador del torneo.

Partidos Goles Asistencias Títulos París Saint Germain 53 35 15 3 Selección francesa 3 1 0 0

Las estadísticas de Lamine Yamal en la temporada 2024/25

FC Barcelona v Villarreal CF - La Liga EA Sports | Florencia Tan Jun/GettyImages

En paralelo, Lamine Yamal también dejó números impresionantes, especialmente si se tiene en cuenta su edad. Con apenas 18 años, terminó la temporada con alrededor de veinte goles, sumados a 26 asistencias que lo convirtieron en el futbolista más influyente del ataque del Barcelona.



Su capacidad para romper defensas en el uno contra uno, su precisión en los últimos metros y una sorprendente madurez táctica lo consolidaron como figura indiscutida del equipo. Además, fue pieza clave en la conquista de tres títulos domésticos —LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España—, lo que devolvió al club culé la competitividad perdida en años recientes.



Aunque no alcanzó el impacto internacional de Dembélé en la Champions, Yamal demostró que no se trata solo de una promesa, sino de una realidad que está destinada a luchar por el Balón de Oro en el futuro inmediato.