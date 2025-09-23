La comparación entre los salarios de Ousmane Dembélé y Lamine Yamal: ¿quién gana más?

El Balón de Oro 2025 consagró a Ousmane Dembélé como el mejor futbolista del planeta, imponiéndose en la votación sobre Lamine Yamal, el prodigio del FC Barcelona.



El galardón, más allá de su prestigio deportivo, volvió a poner bajo la lupa la comparación entre ambos jugadores, no solo en lo futbolístico sino también en lo económico: ¿cómo se retribuye a las dos máximas estrellas de la actualidad?

FBL-AWARD-BALLON D'OR-2025 | FRANCK FIFE/GettyImages

¿Cuál es el salario de Ousmane Dembélé?

En el caso de Dembélé, su consagración llegó en paralelo a un contrato de élite con el Paris Saint-Germain, club que lo fichó para convertirlo en uno de los pilares de su proyecto. Su salario anual, según informa la web especializada Capology, ronda los 25 millones de euros, entre la base (18) y el bonus (7).



Esto sin contar los acuerdos de patrocinio que se dispararon tras la conquista de la Champions League y ahora del Balón de Oro. Estas cifras lo ubican en el podio de los futbolistas mejor pagos del planeta, reflejo de su madurez profesional y de la confianza que el PSG depositó en él.

¿Cuál es el salario de Lamine Yamal?

Por el lado de Yamal, la situación es diferente, aunque no menos impactante. Con apenas 18 años, ya es la pieza central del Barcelona y su contrato, recientemente renovado, lo coloca en torno a los 27 millones de euros por temporada, entre la base (16.6) y el bonus (10.4). También de acuerdo a lo que informa Capology.



Además, su impacto mediático y su proyección a largo plazo lo convierten en una mina de oro para los patrocinadores.

Hoy, Dembélé y Yamal no solo dominan el presente en lo futbolístico, sino que representan también el modelo de negocio que mueve a la industria del deporte más global. Uno, consolidado en la cima tras años de lucha; el otro, en plena ascensión hacia un futuro que promete batir récords tanto dentro como fuera de la cancha.