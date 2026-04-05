La ratificación de Álvaro Arbeloa al frente del Real Madrid sin dudas sorprendió a propios y extraños, ya que una vez que se confirmó el despido de Xabi Alonso la danza de nombres arrancó de manera implacable y los rumores brotaron a montones.

El nacido en Salamanca llegó a once partidos dirigidos por LaLiga en la caída frente al RCD Mallorca en Son Moix por 2-1 el pasado sábado, y las estadísticas indican que su performance está por debajo de la de su antecesor.

Entrenador Puntos Derrotas Xabi Alonso 30 1 Álvaro Arbeloa 24 3

El Real Madrid dejó pasar la chance de meterle presión al FC Barcelona en la lucha por el campeonato, ya que tenía la oportunidad de jugar antes que su rival y así recortar al menos de manera momentánea. Su derrota a manos del equipo dirigido por Martín Demichelis complicó sus posibilidades de gritar campeón, y más cuando Robert Lewandowski la mandó al fondo de la red horas más tarde para ampliar la diferencia a siete puntos con ocho partidos por delante.

La decepción de Arbeloa tras la derrota: "Hoy sin el 200% no íbamos a ganar"

Alvaro Arbeloa, the head coach of Real Madrid CF, attends a | SOPA Images/GettyImages

"Nos han cerrado más los espacios y han tenido más energía al verse con el resultado a favor. No hemos tenido ni esa paciencia ni lo que hemos trabajado durante la semana: poder girarles y tener más situaciones de uno por uno por fuera. Nos han faltado muchas más cosas en la segunda parte. Necesitábamos una segunda parte con más energía y más claridad de ideas", explicó el entrenador.



Además, disparó: "Para mí es mucho más fácil ver la dificultad del partido, del rival. Para mí es fácil verlo, luego lo complicado es que los jugadores sepan entender que hoy sin el 200% no íbamos a ganar. A pesar de que hemos tenido una primera parte en que hemos sido superiores, en un desajuste te han marcado un gol".

