El pasado fin de semana, el argentino Lionel Messi, con 38 años de edad, alcanzó un nuevo hito en su ilustre trayectoria, ya que disputó el centenar de cotejos con la casaca del Inter Miami de la MLS, club al cual ya logró hacer campeón en su corta historia, demostrando que todavía tiene mucho talento y espectáculo para dar.



Hablando de dicho compromiso, celebrado en el Nu Stadium, se trató del Clásico de Florida, también conocido como el Clásico del Sol, donde el rosarino tuvo un arranque de ensueño frente al Orlando City, pues marcó un tanto y repartió una asistencia para ayudar a su escuadra a ponerse en ventaja por 3-0. No obstante, los Leones tuvieron la última palabra porque hicieron cuatro anotaciones al canadiense Dayne St. Clair para sellar una épica remontada 3-4, dejando atónitos a La Pulga y compañía.



De cualquier forma, la caída de esa noche no empañó todo lo que el ocho veces ganador del Balón de Oro ha hecho desde que se mudó al sur de Florida. La Pulga ha batido récord tras récord en la MLS, construyendo una exitosa carrera con la indumentaria rosa que sólo consolida su intocable legado, impulsado por sus éxitos con el FC Barcelona de España y la selección de Argentina.



Aquí te mostramos cómo se comparan los 100 primeros partidos de Messi con las Garzas a lado de sus récords conseguidos con el equipo culé, así como con La Albiceleste.

Goles, su meta principal

Messi se consolidó como el máximo anotador en la historia del Barça | LLUIS GENE/GettyImages

En 100 encuentros con el Inter Miami, Lio anotó la asombrosa cifra de 86 tantos. La mitad de esas dianas los marcó en la campaña 2025, en la que hizo 43 anotaciones en 49 compromisos tomando en cuenta todas las competiciones. Gracias a esto, se adjudicó la Bota de Oro de la MLS.



Ahora bien, en su camino hacia los 100 goles con el Barcelona, el argentino consiguió 41. Si bien esta cifra palidece en comparación con lo hecho en Florida, el extremo tenía sólo 17 años cuando debutó oficialmente con los culés. Cabe mencionar que también se enfrentaba a una competencia mucho más complicada, pero aún así promedió aproximadamente un gol cada 2.4 partidos.



Lo mismo ocurrió con Argentina, donde La Pulga registró 46 anotaciones en sus primeros 100 choques. El talentoso sudamericano tenía 18 años cuando se puso a las órdenes de la selección absoluta. El resto es historia.

Equipo Goles después de 100 partidos Inter Miami 86 Barcelona 41 Argentina 46

Asistencias para apoyar al resto

De la mano de Messi, las Garzas lograron su primera MLS Cup | Elsa/GettyImages

Incluso en la recta final de su carrera, Messi sigue deslumbrando en la MLS. A sus 38 años, no sólo está arrasando en la tabla de goleadores, sino que también brinda asistencias a sus compañeros una y otra vez. Con la camiseta de las Garzas, el campeón del mundo ya lleva 45 asistencias.



Desde los inicios de su carrera, el regate y la creatividad del delantero ya eran excepcionales, incluso cuando aún no había alcanzado su máximo potencial. Si bien sus 14 asistencias en sus primeros 100 cotejos con el Barça no son una cifra espectacular, fueron un presagio de lo que vendría en los siguientes 678 partidos con el jersey blaugrana.



Sus números fueron aún más impresionantes en el ámbito internacional. La Pulga sumó 27 asistencias tras sus 100 primeros partidos con La Albiceleste. Esto representa 73 participaciones en anotaciones tratándose solamente de la primera mitad de su carrera con la selección.

Equipo Asistencias después de 100 partidos Inter Miami 45 Barcelona 14 Argentina 27

Trofeos levantados

Messi logró hacerse con la Copa del Mundo tras cinco intentos | China News Service/GettyImages

Desde que Messi se unió al Inter Miami en el 2023, ha liderado al equipo en la conquista de sus tres primeros títulos históricos, uno en cada temporada: la Leagues Cup del 2023, el Supporters’ Shield del 2024 y la MLS Cup del 2025. La antigua leyenda del Barcelona espera sumar un cuarto título en este 2026 para mantener viva la tradición.



Pasando a su etapa con los catalanes, el atacante ya tenía cuatro títulos en su vitrina cuando alcanzó los 100 partidos. Dos títulos de LaLiga, una UEFA Champions League y una Supercopa de España a los 20 años es un palmarés que algunos futbolistas nunca logran en toda su carrera.



En comparación, al ex PSG de Francia le tomó mucho más tiempo levantar un trofeo con Argentina. Más allá de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, no volvió a alcanzar la gloria con La Albiceleste hasta la última etapa de su trayectoria. Sin embargo, la espera valió la pena, ya que la selección argentina ganó dos Copas América consecutivas, además del Mundial 2022.

Equipo Trofeos después de 100 juegos Inter Miami 3 Barcelona 4 Argentina 0