La confesión sobre Florian Wirtz que hubiera ilusionado al Real Madrid

Pese a su mal inicio de travesía con el Liverpool, Florian Wirtz fue una de las frutas más codiciadas del pasado mercado veraniego, tanto que se le vinculó seriamente al Real Madrid.

De hecho, es factible que el mediapunta de 22 años hubiese preferido cambiar al Bayer Leverkusen, el club con el cual se hizo un nombre en la élite de esta disciplina, por la entidad merengue en lugar de la reds.

No en vano, el director ejecutivo del Leverkusen, Fernando Carro, aseguró al canal televisivo Sport1 Dopplepass que Wirtz quería fichar por el Madrid antes que por el Liverpool, si los blancos hubieran mostrado un interés formal en sus servicios.

"Wirtz es un jugador que quiere ganar la Champions League. Vio que habíamos ganado la Bundesliga, pero ganar la Champions con el Leverkusen podría ser más difícil, así que, sin dudas, se habría ido al Madrid si Xabi Alonso le hubiera hecho la oferta, pero Xabi tiene menos influencia en el Madrid que con nosotros", reveló Carro.

🗣️ Fernando Carro, Leverkusen CEO: “Florian Wirtz would’ve definitely joined Real Madrid if they made an offer.



— Madrid Xtra (@MadridXtra) November 4, 2025

El internacional con la selección alemana se erigió en una de las figuras destacadas del histórico Leverkusen que conquistó su primera Bundesliga en la 2023/2024. Claro que, tras aquella campaña inolvidable y una 2024/2025 en la que también brilló en lo individual, pese a que Las Aspirinas no consiguieron títulos, el fino volante ofensivo decidió poner rumbo a Inglaterra para unirse al Pool, en una operación que alcanzó los 125 millones de euros, estableciendo un récord de traspaso para la Premier League, el cual duró justo dos meses, hasta que la misma institución de Merseyside fichó al "9" sueco Alexander Isak desde el Newcastle, por 140 millones.

Pese a los rumores, el Real finamente optó por reforzarse con otros futbolistas durante el verano, tales resultaron los casos de Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Álvaro Carreras y Franco Mastantuono, con el objetivo de continuar su camino hacia la decimosexta Champions. Mientras tanto, Wirtz se incorporó al Liverpool junto a su excompañero en el Leverkusen, el carrilero neerlandés Jeremie Frimpong.

La confesión de Carro llega previo al enfrentamiento entre reds y blancos este martes en la propia Liga de Campeones, siendo la primera ocasión en la que el canterano del Colonia se mida al equipo al que, según su antiguo director deportivo, quiso unirse meses atrás.

Eso sí, la todavía promesa teutona buscará reivindicarse en Anfield tras un inicio discreto con la camiseta roja, dado que apenas totaliza tres asistencias, sin goles, en 14 desafíos oficiales.