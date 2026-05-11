La continuidad de Rashford en el FC Barcelona es una incógnita

En la victoria del FC Barcelona por 2-0 ante el Real Madrid en el Camp Nou, Marcus Rashford abrió el marcador con un tiro libre impecable y fue una de las figuras que aseguró el titulo de LaLiga para el azulgrana.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

Aún así, el delantero inglés eligió cuidadosamente sus palabras después del partido y dejó una sensación difícil de ignorar al calificar ese momento como “la manera perfecta” de terminar su etapa. La frase sonó menos a celebración y más a una señal de lo que puede venir.

FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Su impacto en la temporada fue considerable. Entre todas las competiciones, cerró con 14 goles y 14 asistencias, números que lo colocaron entre los futbolistas más productivos del plantel para el entrenador Hansi Flick.

El problema que complica su continuidad

Desde lo deportivo, Rashford respondió, sin embargo, el obstáculo surge desde lo económico. La opción de compra pactada con el Manchester United ronda los 30 millones de euros, una cifra que hoy el Barcelona no parece dispuesto a invertir.

En la dirigencia culé contemplan otras fórmulas, como una nueva cesión o renegociar el monto. Sin embargo, desde Old Trafford la postura es firme y no habría intención de modificar el acuerdo original.

En esa misma línea, Rashford admitió que, si dependiera solo de su voluntad, seguiría, pero también dejó en claro que no tiene certezas. Su mensaje fue directo y aseguró que disfruta el presente, pero todavía no sabe qué ocurrirá al final del ciclo.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Marcus Rashford wins the FIRST league title of his career.



He wins his first LEAGUE title after 11 seasons. 🏆 pic.twitter.com/FeZOryYDT2 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 10, 2026

Mientras Flick mantiene el plantel enfocado en alcanzar la barrera de los 100 puntos, el inglés seguirá teniendo protagonismo, especialmente mientras Lamine Yamal termina de recuperarse de la rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda.

A su vez, en la selección de Inglaterra, bajo la conducción de Thomas Tuchel, el delantero parece bien posicionado apra tener un rol importante en el próximo Mundial 2026.

El escenario posterior es el verdadero interrogante. Le quedan dos años de contrato con el Manchester United, aunque su elevado salario y el interés de clubes como el Arsenal y el Bayern Munich podrían acelerar una salida definitiva.

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