La continuidad de Vinícius aún no se define y crece la incertidumbre en el Real Madrid

A pesar de que durante meses se dio por descartada una pronta renovación de Vinícius Jr. con el Real Madrid, las negociaciones siguen sin llegar a buen puerto y el tiempo comienza a jugar un papel importante.

El actual contrato del brasileño expira el 30 de junio de 2027 y, aunque todavía resta una temporada completa antes de entrar en el último año de vínculo, en la dirigencia merengue entienden que es momento de encontrar una definición. Una vez finalizada la participación del jugador en la Copa del Mundo 2026, las conversaciones se retomarán con el objetivo de despejar cualquier duda sobre su continuidad.

🚨💣 BREAKING: Real Madrid have set an EXPIRATION DATE for discussions on Vini Jr.’s contract.



There will be talks after the World Cup to try to reach an agreement.



If there is NO agreement, Real Madrid will start considering OTHER SOLUTIONS. @jfelixdiaz 🇧🇷🤔 pic.twitter.com/wPDcno3p2d — Madrid Xtra (@MadridXtra) June 24, 2026

Antes del inicio del torneo, el propio Vinícius había manifestado que las charlas con el club se reanudarían al finalizar la competencia, transmitiendo tranquilidad y dejando en claro su deseo de permanecer en la institución que lo convirtió en una de las máximas figuras del fútbol mundial.

Optimismo en el Madrid, pero sin firma

Tanto el presidente Florentino Pérez como otros dirigentes expresaron en distintas oportunidades su deseo de que el delantero continúe vistiendo la camiseta blanca durante muchos años más.

Sin embargo, el acuerdo que parecía encaminado nunca terminó de concretarse. Esa demora resulta llamativa tratándose de uno de los futbolistas más determinantes del plantel y de un referente de la selección brasileña.

En los últimos meses circularon versiones sobre diferencias económicas entre ambas partes, aunque desde la dirigencia negaron públicamente que la plata sea el principal obstáculo.

Brazil v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026 | Kevin C. Cox/GettyImages

En Valdebebas confían en alcanzar un entendimiento, pero también son conscientes de que las ofertas tienen un límite de tiempo. Si no se produce un avance significativo en las próximas semanas, el Real Madrid podría comenzar a analizar escenarios alternativos.

Próximo a cumplir 26 años, Vinícius atraviesa el mejor momento de su carrera y conserva un amplio margen para mantenerse en la élite durante la próxima década.

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