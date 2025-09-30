La crítica de Hansi Flick a Lamine Yamal

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, volvió a encender el debate en torno a la gestión de sus jóvenes talentos, en particular Lamine Yamal. La joya de la cantera culé se ha convertido en figura a nivel nacional e internacional, desde lo deportivo hasta lo comercial.

Según Mundo Deportivo, el estratega alemán advirtió que la excesiva atención mediática hacia el estelar extremo de 18 años podría convertirse en un arma de doble filo. “Para mí exaltar tanto a un jugador no es bueno. Tiene talento y puede llegar muy alto; puede alcanzar niveles más altos, pero tiene que trabajar”.

El mensaje del DT blaugrana no es nuevo, pues semanas atrás ya había manifestado públicamente su incomodidad con ciertos “egos” detectados dentro del vestuario de los actuales campeones de LaLiga; una situación que el propio germano aseguró querer corregir para mantener la disciplina y el espíritu colectivo. El caso de Lamine, uno de los talentos más alabados por la prensa y por distintas personalidades del fútbol, parece encajar dentro de dicha advertencia.

💎 Flick, sobre la vuelta de Lamine



💬 "Para mí, exaltar tanto a un jugador no es bueno. Tiene talento y puede llegar muy alto, puede alcanzar niveles más altos, pero tiene que trabajar" pic.twitter.com/zKOCItqbiX — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 30, 2025

Eso sí, los números del atacante hispano-marroquí respaldan la enorme expectativa que genera, al punto que la temporada pasada, la primera con Flick en el banquillo, brilló con 18 goles y 25 asistencias en todas las competiciones. Sin dudas, el aporte de Yamal resultó fundamental para que el Barcelona conquistara un histórico triplete local (LaLiga, Copa del Rey y Supercopa de España), aunado a alcanzar las semifinales de la Champions League, instancia que no pisaba desde 2019, cuando todavía contaba con Leo Messi en sus filas.

Ya en el presente curso, condicionado por molestias físicas en el pubis y la ingle que le llevaron a perderse varios partidos, el recién elegido Balón de Plata por France Football suma dos dianas y tres asistencias en apenas cuatro encuentros ligueros. Aunque todavía no ha debutado en la actual Champions, lo que debe producirse este miércoles, su influencia en la parcela ofensiva culé sigue siendo evidente cada vez que pisa el césped.

El Barça lidera la Primera División española con 19 puntos en siete jornadas, producto de seis victorias y un empate, superando al Real Madrid por una unidad. Mientras tanto, en el torneo de "La Orejona" los de Flick superaron 1-2 en St. James’ Park al Newcastle en una primera fecha en la que no pudieron contar con el mismo Lamine, pero sí con el nuevo fichaje del club, Marcus Rashford (cedido desde el Manchester United), quien marcó un doblete.

