El Real Madrid se aferra con uñas y dientes a la UEFA Champions League tras un tropiezo en LaLiga que puso en jaque sus chances de pelear: perdió 2-1 frente al Mallorca en su visita de este sábado a Son Moix y quedó a siete puntos del FC Barcelona, el actual líder, con ocho partidos por jugarse.

En la competencia continental está clasificado a cuartos de final, donde tendrá que medirse con el temible Bayern Múnich. La ida será el próximo martes, y de cara a ese encuentro Álvaro Arbeloa recibió una fantástica noticia: Jude Bellingham está en condiciones de volver a jugar y formará parte del banco de suplentes.

Sobre la vuelta gradual del ex Borussia Dortmund a las canchas, Arbeloa explicó en rueda de prensa: "Bueno, es normal, es que lleva muchas semanas fuera. El día del Atlético jugó 20 minutos. Hoy ha sido un poco más de media hora y la idea es que pueda seguir cogiendo ritmo de competición. No puede estar a su máximo nivel sin apenas jugar partidos. Paciencia con él, claro".

RCD Mallorca v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Cabe recordar que venía de ser convocado por Thomas Tuchel para la selección de Inglaterra, aunque no tuvo minutos en los amistosos ante Uruguay y Japón por decisión del entrenador: "Creo que es demasiado arriesgado así que lo más probable es que no juegue.

Todos nos hemos beneficiado de su participación. Estuvo excelente en los entrenamientos, pero participó como jugador neutral. No participó al 100% del entrenamiento", le dijo el seleccionador a BBC Radio 5 Live.

En la temporada actual alternó buenas y malas por motivos físicos, jugando 20 de los 30 partidos posibles en LaLiga (cuatro goles y tres asistencias) y siete de los 12 por la UEFA Champions League (dos tantos y un pase gol). Frente al Bayern Múnich, intentará influir desde el banco en una serie que será sin dudas de altísimo riesgo para los de Arbeloa.