La decisión de Hansi Flick sobre su continuidad en el Barcelona

Hansi Flick ha tomado una decisión clara sobre su futuro en el FC Barcelona, lo que, sobre el papel, debería tener tranquilo al tren directivo, aficionados y al grueso de los jugadores del primer equipo.

Es que a pesar de los rumores generados en los últimos meses, el entrenador alemán no sólo espera cumplir su contrato vigente, el cual finaliza en el verano de 2027; desea prolongar su vínculo con el club azulgrana más allá de lo pactado inicialmente.

La etapa de Flick en el banquillo culé arrancó de manera inmejorable, recordando que en su primera temporada en la citada institución la pilotó a un logro sin precedentes en el balompié español: el Triplete local (LaLiga, Copa del Rey y Supercopa de España). Aunado a los títulos obtenidos, el Barça mostró una versión renovada de su juego, con una verticalidad y dinamismo que devolvieron la ilusión a los fans y reforzaron la confianza en el proyecto deportivo del presidente Joan Laporta.

Sin embargo, el inicio del segundo curso (el actual) del teutón en el banquillo blaugrana no estuvo exento de dificultades, ya que el equipo atravesó una fase de involución futbolística, con un rendimiento irregular que contrastó con la brillantez de la 2024/2025. A ello se sumaron informaciones sobre actitudes internas de algunos jugadores que no habrían sido bien recibidas por el propio Flick; un escenario que llevó al estratega a replantearse su continuidad.

No obstante y cuando el debate parecía instalado, el diario BILD reveló que el ex técnico del Bayern Múnich y la selección alemana se encuentra satisfecho con su vida y trabajo en Barcelona, así que ya habría manifestado su voluntad de extender su contrato hasta 2028, cerrando así cualquier tipo de rumor sobre un posible adiós.

El contexto deportivo también acompaña esta decisión, dado que el Barça es actualmente líder de LaLiga tras 17 jornadas disputadas, y aventaja en cuatro puntos a su eterno rival, el Real Madrid.