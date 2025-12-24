André-Pierre Gignac no saldrá de Tigres UANL en este mercado de invierno. La especulación quedó atrás y el club tomó una decisión con fuerte carga simbólica: respetar los seis meses de contrato que aún le restan al delantero francés, máximo referente histórico de la institución.

Durante las últimas semanas, el rumor tomó fuerza alrededor de una posible baja anticipada de Gignac. El objetivo deportivo y administrativo era claro: liberar una plaza de extranjero para maniobrar en el mercado. Sin embargo, la directiva felina decidió descartar el plan y priorizar el legado del jugador.

En Tigres entendieron que una salida forzada del francés habría enviado un mensaje contrario a la identidad del club. Más allá de lo contractual, el gesto responde al peso histórico de Gignac, quien transformó la era moderna del equipo y se convirtió en sinónimo de títulos, goles decisivos y noches memorables.

El delantero, consciente de su momento deportivo y del rol que hoy ocupa, aceptó continuar bajo un contexto distinto. Ya no como el eje absoluto del proyecto, pero sí como una figura de liderazgo y experiencia dentro del vestidor, con la misión de empujar al grupo en busca de un último campeonato.

La decisión también contempla el cierre natural de un ciclo. En Tigres tienen claro que el verano marcará el final de la etapa de Gignac como futbolista del club. En ese punto, el atacante saldrá como agente libre, sin negociaciones de por medio y con la puerta abierta para definir su futuro.

El retiro aparece en el horizonte como una posibilidad real. Aunque no existe un anuncio oficial, el entorno del jugador asume que el desenlace de su carrera está cerca. Tigres, por su parte, quiere que ese adiós se dé con dignidad, respeto y en el terreno de juego.

Desde lo deportivo, el club considera que aún puede aportar en momentos clave. Su presencia sigue generando respeto en los rivales y confianza en la afición, que ve en este semestre la última oportunidad de despedir a su ídolo compitiendo por un título de Liga MX.