La declaración de Cole Palmer luego de quedar fuera de la Copa del Mundo

Las selecciones del planeta anuncian sus listas finales para disputar la Copa del Mundo de 2026. De forma natural y como suele suceder cada cuatro años, más de una de las mismas llega con nombres sorpresa. Ya sea por la presencia y regularmente por la ausencia de piezas de renombres.

Una de las listas más esperadas se anunció este viernes, la de la selección de Inglaterra que comanda Thomas Tuchel. La misma incluye varias ausencias que desde el día de ayer ya generaban mucho ruido.

Una de ellas, por mucho de las más estelares por lo que representa el jugador a nivel mundial, fue la de Cole Palmer. Luego de su baja, el creador de juego del Chelsea emitió un comunicado donde lejos de arremeter contra la decisión del técnico, externó su apoyo a la distancia.

🚨📲 Cole Palmer on IG after being left out of the England World Cup squad.



"Football can be cruel sometimes, but that’s the game. I’m obviously gutted not to be part of the squad for the World Cup — it’s every boyhood dream to represent your country on the biggest stage. I’ve… pic.twitter.com/CldK9qTj9i — Legion (@_01Legion) May 22, 2026

El fútbol puede ser cruel a veces, pero así es este deporte. Obviamente estoy devastado por no formar parte de la selección para la Copa del Mundo. Es el sueño de todo niño representar a su país en el escenario más grande. Cole Palmer

El jugador afirma que más allá de este hecho, sus esfuerzos por defender la camiseta de la selección en el futuro no cambiarán.

He puesto el corazón en cada oportunidad que he tenido con Inglaterra y seguiré esforzándome para ganarme más. Cole Palmer

Finland v England - UEFA Nations League 2024/25 League B Group B2 | Visionhaus/GettyImages

Por último y más allá del dolor de quedar fuera de la Copa del Mundo, Cole deseó suerte a sus compañeros que sí fueron seleccionados, quienes espera sean capaces de ganar el Mundial este verano.

Mérito para los compañeros que fueron elegidos; se lo han ganado. Estaré apoyando desde casa, trabajando duro en Chelsea y asegurándome de estar listo cuando llegue nuevamente el llamado. Mucha suerte a los chicos: ¡traigan la copa a casa para Inglaterra! Cole Palmer