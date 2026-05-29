La declaración de Florentino Pérez que ¿pone en duda la llegada de Mourinho?

Florentino Pérez ha afirmado que aún no ha hablado con José Mourinho y que tiene más de un nombre sobre la mesa para el puesto de entrenador del Real Madrid.

El Merengue tendrá que nombrar un nuevo entrenador para la temporada 2026-27 después de que Álvaro Arbeloa dejara su cargo al final de la presente campaña.

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Se esperaba que Mourinho, actualmente entrenador del Benfica, asumiera el cargo en el Bernabéu de forma inminente, y algunos informes afirmaban que el técnico de 63 años ya había llegado a un acuerdo para regresar al club que dirigió entre 2010 y 2013.

Sin embargo, Pérez ha puesto en duda la posibilidad de un segundo regreso de Mourinho.

Florentino sigue considerando otros candidatos para el puesto en el Real Madrid

Pérez, a quien durante mucho tiempo se consideró el favorito del presidente en funciones, ahora insiste en que no ha tenido ningún contacto con Mourinho, al tiempo que afirma que todavía tiene "dos" nombres en mente para el puesto de entrenador.

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En una entrevista con la cadena de televisión española RTVE , se le preguntó directamente a Pérez si sabía quién sería el próximo entrenador del Real Madrid , a lo que respondió: "Lo estoy pensando". Cuando se le insistió en que ya tenía un nombre en mente, respondió con timidez: "O dos".

Luego, Pérez fue presionado sobre Mourinho, el favorito de las casas de apuestas, a lo que respondió: “Bueno, es un gran entrenador, por supuesto, [pero] no vamos a anunciar nada. Todavía no he hablado con Mourinho”.

Antes de que Mourinho se convirtiera en el gran favorito para suceder a Arbeloa, nombres como Jürgen Klopp, Didier Deschamps y Mauricio Pochettino habían sido mencionados como posibles candidatos.

El acuerdo con Mourinho recibe luz verde

A pesar de que Pérez ha dejado la cuestión abierta públicamente, AS informa de que Mourinho sigue siendo el principal candidato para suceder al Real Madrid si el actual presidente conserva su puesto en las próximas elecciones.

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Afirman que el agente Jorge Mendes ya ha llegado a un acuerdo sobre los términos financieros del traspaso de Mourinho procedente del Benfica, a pesar de que su cláusula de rescisión contractual ya ha expirado.

Se dice que el fichaje de Mourinho ha recibido la "luz verde definitiva" y que Pérez lo presentará poco después de las elecciones del 7 de junio.