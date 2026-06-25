La declaraciones de Mateo Chávez luego del triunfo de México sobre Chequia

La selección mexicana venció a su similar de Chequia en otra noche de ensueño dentro del Estadio Ciudad de México. Si bien el marcador de tres a cero puede decir lo contrario, la realidad es que romper a la defensa checa no fue una labor sencilla.

El encargado de dicha labor fue Mateo Chávez. Una contra a máxima velocidad del joven de 22 años abrió el marcador. Tras su gran cotejo, el jugador del AZ Alkmaar ofreció declaraciones donde evidenció su enorme emoción.

Mateo Chávez el primer regiomontano en anotar un gol en una Copa del Mundo habla sobre su tanto ante Chequia. #MundialxRG #Mundial2026 pic.twitter.com/igUh7zSGti — RG La Deportiva (@rg690) June 25, 2026

Sinceramente sentí muy bonito esto me lo llevaré hasta la tumba, esto es del equipo, a mi me toca jugar por primera vez pero el equipo venia haciendo un muy buen Mundial desde hace dos partidos. Mateo Chávez

Sobre su gol, Mateo entiende que en cuanto la pelota tocó la red, un sueño personal se cumplió al instante.

Si, la verdad es que me lo imaginé muchas veces sobre todo últimamente, tener la oportunidad de jugar, quería gritar un grito de gol y afortunadamente se dio y no tengo palabras más que estoy muy feliz. Todavía no me cae el veinte... Darles esta alegría por todo el apoyo que me han dado no tiene precio. Mateo Chávez

Czechia v Mexico: Group A - FIFA World Cup 2026 | Lars Baron/GettyImages

Sobre el cierre de carrera de Guillermo Ochoa, el joven lateral de 22 años añadió:

Es una increíble persona, un gran jugador por el ejemplo que nos da a nosotros, es el primero en estar en el gimnasio y el último en irse. Es un guía para nosotros, es la cereza del pastel, se lo merece. Mateo Chávez

El jugador fue reconocido como el MVP del partido. Al ser cuestionado sobre a quien le dedicaba el premio como el gran juego que dio, Chávez no tuvo nada qué pensar. Todo va con especial dedicatoria para su padre, quien fue descartado 28 años atrás para jugar la Copa del Mundo de Francia 1998.