La defensa de Toni Kroos a Vinícius Júnior tras su desplante a Xabi Alonso en el Clásico

En plena controversia generada por la reacción de Vinícius Júnior durante el Clásico entre el Real Madrid y el Barcelona cuando mostró su disgusto al ser sustituido por Xabi Alonso, surgió una voz autorizada en defensa de atacante brasileño: Toni Kroos.

Pues el ex centrocampista alemán, leyenda del club blanco, comprendió la actitud del extremo carioca y restó importancia a un incidente que ha sido objeto de numerosas críticas en los últimos días.

Hay que recordar que el sudamericano se marchó directamente al vestuario del Santiago Bernabéu, tras ser cambiado al minuto 72 del trascendental desafío versus los azulgranas. De hecho, las cámaras televisivas captaron a Vini vociferando un "me voy del equipo".

Toni Kroos defended Viní after he got upset being subbed off in ElClásico. pic.twitter.com/JlP1csPtIR — ESPN FC (@ESPNFC) October 28, 2025

“Cuando haces un partido excepcional, sobre todo en un encuentro tan grande, es normal que no te guste salir del campo”, explicó Kroos al programa Einfach Mal Luppen. “A mí tampoco me gustaba ser sustituido. Es fácil juzgar desde afuera, pero en un estadio con 80.000 personas, en un duelo tan intenso y con el marcador ajustado, lo último que quieres es abandonar el césped", añadió.

Kroos, quien compartió vestuario con Vinícius durante seis temporadas en el Madrid, confía en que el malestar mostrado por el delantero no pasará a mayores. “Entiendo su enfado, aunque podría haberlo controlado mejor. Aún así, es una reacción comprensible. Estás viviendo un momento de alta tensión emocional y no siempre se puede mantener la calma. Los entrenadores que fueron futbolistas suelen entenderlo perfectamente”.

Durante su etapa juntos, Kroos y Vinícius fueron parte de una de las eras más exitosas del club, conquistando tres títulos de LaLiga y dos Champions League, además de otros trofeos. Por ello, las palabras de quien también representara al Bayer Leverkusen y el Bayern Múnich tienen un peso especial dentro del entorno merengue.

Aunado al impase con Xabi, Vini protagonizó otro momento polémico contra el Barcelona, al encararse con Lamine Yamal al término del desafío y aceptar el reto de este último, de ir, aparentemente, a pelear en el túnel de futbolistas.

Más noticias sobre el Real Madrid en nuestro canal de Whatsapp