La dieta de Lionel Messi: lo que come la superestrella del fútbol para mantenerse en la cima

Lionel Messi ha estado en la cima del fútbol mundial durante más de dos décadas, desde su surgimiento y posterior dominio con el FC Barcelona hasta sus últimos años con el Inter Miami y Argentina, donde los éxitos y los trofeos, incluyendo una Copa del Mundo, han seguido llegando a un ritmo asombroso.

Si bien muchos, con toda razón, señalan el extraordinario talento natural del argentino —quizás el mayor de su generación, si no de todos los tiempos—, no todo se ha reducido únicamente a la habilidad.

Los métodos de entrenamiento de vanguardia, la preparación física de élite, la prevención de lesiones, la fisioterapia y mucho trabajo duro a la antigua usanza fuera del terreno de juego han contribuido a que Messi se haya mantenido en la cima del deporte durante tanto tiempo.

Luego está su dieta, un aspecto crucial, aunque a menudo pasado por alto. La alimentación y la bebida de Messi se han vuelto cada vez más importantes con el paso de los años, ayudándolo a mantener la condición física necesaria para rendir al máximo nivel incluso después de los 30.

Aquí analizamos más de cerca la dieta de Messi y los hábitos alimenticios que han ayudado al mago argentino a mantener una carrera extraordinaria en la cima del fútbol mundial.

La dieta temprana de Messi

Messi cambió su alimentación para bien | Gustavo Pagano/GettyImages

Los hábitos alimenticios de Messi distaban mucho de lo que cabría esperar de un atleta de élite moderno durante las primeras etapas de su carrera.

La pizza, la comida rápida y los refrescos figuraban entre sus favoritos, aunque también disfrutaba de platos tradicionales argentinos como la milanesa, un filete de ternera rebozado que normalmente se fríe en poco aceite.

Durante un tiempo, parecía que nada importaba. Messi destrozaba las defensas, ganaba Balones de Oro y ayudaba al Barcelona a conquistar prácticamente todos los títulos importantes. Pero a principios de la década de 2010, las exigencias físicas se hicieron más difíciles de ignorar. Las lesiones recurrentes comenzaron a interrumpir su ritmo, y además, en ocasiones se le veía vomitando en el campo antes de los partidos.

Para 2014, era evidente que se necesitaba un cambio. Fue entonces cuando entró en escena el nutricionista italiano Giuliano Poser, quien desempeñaría un papel fundamental en la transformación de la relación de Messi con la alimentación.

Es hora de un cambio

Messi cambió su dieta en 2014 | Amilcar Orfali/GettyImages

La temporada 2014-15 de Messi fue sencillamente espectacular. Marcó 58 goles y dio 23 asistencias, contribuyendo a que el Barcelona lograra un histórico triplete al conquistar la Liga de Campeones, La Liga y la Copa del Rey.

Una parte fundamental del cambio que se produjo entre bastidores fue su trabajo con Poser.

Según se informa, el nutricionista italiano, recomendado a Messi por su compañero de selección argentina Martín Demichelis, transformó por completo su enfoque alimenticio. Poser identificó cinco alimentos básicos —agua, aceite de oliva, cereales integrales, fruta fresca y verduras frescas— como la base de la nueva dieta de Messi, animándolo además a reducir su consumo de azúcar y carne roja.

Según se informa, el enfoque de Poser iba más allá de la alimentación, incorporando remedios florales de Bach y terapia emocional como parte de un enfoque más amplio para el bienestar físico y mental de Messi.

En declaraciones a la Gazzetta dello Sport Poser explicó el razonamiento detrás de la renovación.

«Eliminó los alimentos procesados ​​y los sustituyó por alimentos ricos en vitaminas: cereales, verduras, pescado y aceite de oliva», dijo. «Lo había ganado todo, pero quería mantener ese nivel de excelencia durante años y comprendió que tenía que cambiar algo. Estamos hablando de una persona muy inteligente e intuitiva».

Adiós a los refrescos, hola a la yerba mate

Otro cambio significativo que Poser impulsó fue reducir el consumo de refrescos, y Messi optó por la yerba mate.

¿No la conoces? Aquí tienes una breve explicación. La yerba mate es una bebida herbal con cafeína que se consume tradicionalmente en Sudamérica. Proporciona un notable aporte de cafeína y es rica en antioxidantes, además de contener vitaminas como la B y la C.

Messi se convirtió rápidamente en un fanático. Se le ha fotografiado con frecuencia bebiendo mate e incluso ha compartido imágenes suyas con la bebida en las redes sociales. Este hábito también se ha convertido en parte habitual de la cultura futbolística argentina. Según The New York Times , la selección argentina llevó consigo alrededor de 500 kilos de yerba mate a Oriente Medio para el Mundial de 2022.

Messi también ha hablado abiertamente sobre cómo sus preferencias cambiaron con el tiempo.

“Me gusta el mate caliente y amargo”, declaró a MARCA en 2019. “Antes lo tomaba dulce, pero luego me acostumbré al amargor”.

La comida favorita de Messi

El Barcelona les dio a sus aficionados una muestra de una de las comidas favoritas de Messi, revelando su receta predilecta en la página web oficial del club. El plato es un sencillo pollo asado con verduras de raíz, aceite de oliva y hierbas frescas.

La receta requiere 30 g de aceite de oliva, sal, cuatro dientes de ajo machacados, una cebolla, un manojo de zanahorias, un puerro, entre 700 y 800 g de patatas, cuatro muslos de pollo y tomillo fresco.

La preparación es igual de sencilla. Se precalienta el horno a 200 °C (400 °F) antes de picar las verduras y añadirlas a una bandeja de horno con aceite de oliva y sal. A continuación, se añade el pollo y el resto de los ingredientes, y se hornea todo hasta que esté bien cocido.

El equilibrio es clave

Messi sigue en plena forma física | Icon Sportswire/GettyImages

A pesar de toda la disciplina que ha dedicado a modificar la dieta de Messi, el argentino nunca ha eliminado por completo los alimentos que le gustan.

Messi ha admitido que es muy goloso, y ha mencionado el chocolate, el dulce de leche (caramelo) y el helado entre sus mayores debilidades.

“Me gusta todo lo dulce. Intento no comer demasiado, pero me gusta”, dijo.

También se sabe que Messi disfruta del vino de vez en cuando y tiene su propia marca de bebida deportiva, Mas+, que consume junto con agua durante sus rutinas de entrenamiento y preparación física tras su retirada como jugador.

Darte algún capricho de vez en cuando forma parte del equilibrio. Puede que la dieta de Messi sea mucho más disciplinada que en su juventud, pero está claro que no ha decidido que mantenerse en la cima signifique renunciar a cualquier placer en el camino.