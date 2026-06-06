La difícil decisión que tomó Marc Casadó

Si bien todos los mercados de fichajes se orientan a las llegadas que tienen los clubes, las despedidas no siempre pasan desapercibidas. En este caso, el FC Barcelona se desprenderá de un futbolista querido, que ha sido un emblema de la formación al fiel estilo Barça.

Este jugador es Marc Casadó, que fue perdiendo terreno en la consideración de Hansi Flick y tomó la decisión complicada de marcharse del club para asegurarse jugar, según confirmó el Diario SPORT. El medio catalán informó que el futbolista "hizo el click" tras analizar la situación varias semanas, luego de que Hansi Flick le comunicara que iba a tener incluso menos minutos en la próxima campaña, aunque si quería podía quedarse.

En su momento, el entrenador alemán se había encargado de respaldarlo públicamente: "He hablado con él, por supuesto. Él no quiere irse y yo no quiero que se vaya. Será una temporada difícil y necesitamos a todos los jugadores. Él nos da confianza y eso es o que yo quiero como entrenador. Nosotros queremos conseguir muchas cosas y por eso necesitamos a todos los jugadores".

Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Aitor Alcalde Colomer/GettyImages

"Ha habido momentos en los que he sentido ese cariño muy cercano y estoy muy agradecido. Creo que si eso lo viera el Marc pequeñito, el Marc del pasado, estaría flipando. El estar en el primer equipo del Barça, conectando con la afición. Creo que eso es lo más bonito de todo y espero que pueda ser siempre así. Lo que más me ilusiona es tener una carrera muy larga y de muchos años en el Barça", había dicho Casadó, Culé desde la cuna, en una entrevista con SPORT hace algunos meses.

Marc sabe que el sueño se ha cumplido, y aunque sus aspiraciones personales tengan una pausa en su historia es consciente de que un buen paso por otro club puede reabrirle las puertas de un nuevo ciclo en el club de su vida.