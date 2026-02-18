La directiva de Chivas reconoce el gran trabajo de Gabriel Milito

El momento que vive Guadalajara invita al entusiasmo, pero en Verde Valle prefieren la prudencia. Tras la victoria ante América en el Estadio Akron, Amaury Vergara sostuvo una reunión con Gabriel Milito para reconocer el trabajo del equipo y enviar un mensaje interno de estabilidad institucional.

El triunfo en el Clásico no fue uno más. Representó la sexta victoria consecutiva en seis jornadas de Liga MX, una racha que ha revitalizado la confianza del plantel y reconectado al equipo con su afición. Chivas no solo gana, también compite con identidad clara.

De acuerdo con lo trascendido, el encuentro entre Vergara y Milito fue cordial y directo. El propietario felicitó al entrenador argentino tanto por el resultado ante las Águilas como por la consistencia mostrada en este arranque de torneo. El respaldo fue explícito y oportuno.

En la reunión también estuvieron presentes integrantes clave de la estructura deportiva, lo que refuerza la idea de proyecto sólido. No se trató únicamente de celebrar una victoria, sino de reafirmar que el camino elegido tiene coherencia táctica, mental y administrativa.

Milito ha logrado imprimir una idea reconocible en poco tiempo. El equipo presiona alto, administra mejor los tiempos y ha encontrado variantes ofensivas sin perder equilibrio defensivo. Esa evolución ha sido determinante para encadenar triunfos y consolidar confianza colectiva.

Sin embargo, tanto entrenador como directiva coincidieron en un punto esencial: mantener la calma. La racha positiva no garantiza nada en febrero o marzo si no se sostiene el rendimiento hasta la fase decisiva. El mensaje interno es claro: paso a paso.

En Verde Valle entienden que el torneo es largo y que el verdadero objetivo está fijado en mayo. El título sigue siendo la meta final, pero el enfoque inmediato está en el siguiente partido. La consigna compartida fue evitar triunfalismos prematuros.

Chivas vive un momento de armonía deportiva e institucional. Amaury Vergara respaldó públicamente el proceso, Milito responde con resultados y el plantel asimila la responsabilidad. Unidos, como se ha dicho desde dentro, el plan es seguir por el mismo camino y competir hasta el final.

