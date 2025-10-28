La drástica decisión que tomó el Barcelona sobre Lamine Yamal tras la derrota en El Clásico

La caída en El Clásico ante el Real Madrid fue un duro golpe para el Barcelona. Uno de los más señalados fue el joven Lamine Yamal. Previo al encuentro, el jugador había realizado algunas declaraciones que generaron molestia en el grueso de la plantilla de los de la capital de España.

Una vez finalizado el cotejo, el jugador blaugrana tuvo varios cruces verbales con jugadores de peso en el vestidor del Madrid. La realidad es que las críticas no se han hecho esperar en contra del blaugrana. Siendo el caso, la gerencia del Barcelona ha tomado decisiones firmes e inmediatas con el futuro del '10'.

La gerencia culé ha sostenido una reunión de emergencia con el agente de Lamine, Jorge Mendes. En la misma, el club ha externado su preocupación y necesidad de corregir la forma en la que el extremo se maneja de forma pública. El Barcelona exige mucho menos ruido alrededor de Yamal, al menos fuera de las canchas.

Lamine Yamal of FC Barcelona Visits The Kings League Spain | Quality Sport Images/GettyImages

Mendes entiende y acepta la petición del Barcelona. Tal es el caso que este lunes se ha cancelado un acto público anunciado previamente en donde Lamine sería el protagonista. El mismo sería una entrevista con el streamer AmineMaTue, uno de los más consumidos del planeta.

El Barcelona ha solicitado a Lamine cancelar su presencia pues entienden que el escenario en su entorno es ardiente. El jugador viene de malas declaraciones y un pésimo rendimiento en el clásico. Siendo el caso, no desean que el futbolista peque de inoportuno de nuevo y ponga más leña en el fuego.

Por ahora, ni el creador de contenido, ni Lamine han ofrecido una postura al respecto. Lo que es un hecho es que el Barcelona comenzará a tener control sobre el manejo público de su estrella, pues consideran que Lamine está llevando el mismo de mala manera.