La dura sanción de FIFA a Jarell Quansah luego de su expulsión ante México

La selección de Inglaterra recibió un muy fuerte revés en plena etapa decisiva de la Copa del Mundo después de confirmarse la sanción impuesta por la FIFA contra Jarell Quansah. El zaguero y lateral fue castigado con dos partidos de suspensión luego de la tarjeta roja que recibió durante el encuentro frente a la selección mexicana.

Durante el duelo contra la escuadra nacional, Quansah recibió una tarjeta roja directa tras una entrada contra Jesús Gallardo. Curiosamente, en el tiempo real la acción no fue ni siquiera calificada como falta, no fue sino hasta que el VAR llamó al central, que la postura final del colegiado se estableció.

🚨⛔️ OFFICIAL: Jarell Quansah has been suspended by FIFA for the next two games.



Quansah was given red card during Mexico game, missing the quarter-final clash with Norway and a potential semi-final. 👨🏼‍⚖️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/aIbkycpsaF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2026

La decisión deja al combinado inglés sin una de sus piezas defensivas para el duelo de cuartos de final ante Noruega, un partido donde los de la isla del fútbol buscarán mantener vivo su camino hacia el título mundial. Quansah no podrá ser considerado por el cuerpo técnico y deberá observar el compromiso fuera de la cancha.

Sin embargo, el castigo tampoco terminaría en la siguiente ronda, pues en caso de que Inglaterra consiga avanzar también perdería al defensor para una hipotética semifinal. Esto sería doloso para los ingleses pues el cruce se dará en contra de Argentina o Suiza, ambos invictos en este Mundial.

Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026 | Francois Nel/GettyImages

Para que Jarell pueda tener minutos una vez más en esta Copa del Mundo, sus compañeros deberán ser capaces de conseguir el pase a la final. Si lo anterior no se cumple per se, entonces el Mundial se ha terminado para el defensor formado en el Liverpool, hoy dentro del Bayer Leverkusen.

Al interior de la FA hay gran malestar con FIFA. entienden que la sanción sobre Quansah es en exceso severa comparada con otras jugadas de gran similitud que no han sido sancionadas fuera o dentro de la cancha.