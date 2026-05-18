La estadística comparativa de Lionel Messi con el Inter Miami CF y de Cristiano Ronaldo con el Al-Nassr FC

La rivalidad más fuerte y emblemática del fútbol de los últimos años es la del argentino Lionel Messi con el portugués Cristiano Ronaldo, ya que son parte de las leyendas de este deporte, compitieron continuamente por el premio del Balón de Oro al Mejor Jugador y tampoco se puede dejar de lado que su fuerte competencia dio un salto trepidante cuando coincidieron en LaLiga de España, con el primero defendiendo al Barcelona y el segundo al Real Madrid.

Cristiano Ronaldo y Leonel Messi en El Clásico | DANI POZO/GettyImages

Con estos dos como referentes en ambas instituciones, se vivieron intensos duelos que llevaban a la afición a preguntarse cuál de los dos era mejor, un tema que hasta el día de hoy sigue siendo tema de debate, pues algunos se inclinan por La Pulga, mientras otros admiran y resaltan al Comandante.



Luego de estar en LaLiga, los dos dieron el salto hacia nuevos aires. El rosarino se envolvió en los colores del PSG de Francia y finalmente, firmó con el Inter Miami de la MLS el 7 de junio del 2023, donde ya es capitán, ídolo y campeón. Con respecto al lusitano, estuvo un tiempo con la Juventus de Italia, volvió al Manchester United de Inglaterra y actualmente se desarrolla con el Al-Nassr de Arabia Saudita, en el cual aterrizó el 30 de diciembre del 2022, teniendo todavía el gran pendiente de alzar un título, dejando ir la oportunidad de consagrarse campeón por diferentes circunstancias.

Messi ya pudo ser campeón en los Estados Unidos | Maddie Meyer/GettyImages

Gracias a esto, el eterno debate ha hecho que la balanza se incline a favor de Messi, quien además puede presumir que ya logró su meta de ser campeón del mundo con Argentina al haber alzado el Mundial de Qatar 2022. Ese logro no lo tiene Cristiano, pero, en su última Copa del Mundo, a celebrarse en Canadá-Estados Unidos-México, espera lograr la hazaña con Portugal, sobre todo porque tiene una plantilla repleta de compañeros talentosos.



Ya hablando de los números actuales de los dos, así está la cosa: Lio ha disputado 102 compromisos con las Garzas, arrojando 136 participaciones de goles y asistencias luego de 89 tantos y 47 asistencias, además ha marcado cinco penaltis y levantado cuatro trofeos: MLS Supporters’ Shield 2024, Conferencia Este 2025 y MLS Cup 2025, así como una Leagues Cup del 2023.

Cristiano Ronaldo for Al Nassr! 🇵🇹



👕 147 games

🌟 150 G/A

⚽️ 127 goals

🅰️ 23 assists

🎁 32 penalties

🏆 0 trophies



Lionel Messi for Inter Miami! 🇦🇷



👕 102 games

🌟 136 G/A

⚽️ 89 goals

🅰️ 47 assists

🎁 5 penalties

🏆 4 trophies pic.twitter.com/IJM1zfRaJL — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 17, 2026

Finalmente, El Bicho ha vivido 147 juegos con Los Caballeros de Najd, firmando 150 participaciones de gol y asistencias después de perforar las redes en 127 ocasiones y poner 23 asistencias. Los cobros desde el manchón penal siempre han sido lo suyo y ha convertido un total de 32, empero, aún no sabe lo que es levantar un título con ellos, ya que ha perdido cuatro finales: la Copa del Rey 2024 ante el Al-Hilal, la Supercopa de Arabia Saudita 2024 frente al mismo rival, la Supercopa de Arabia Saudita 2025 contra el Al-Ahli y la AFC Champions League Two 2026 frente al Gamba Osaka de Japón, sin olvidar que la Liga Profesional Saudí se le ha negado desde su arribo.