La estrella de la Premier League que está en el mercado de cara al verano

El año deportivo del Newcastle United ha sido un desastre. Como les sucedió un par de campañas atrás, una vez la magnitud del calendario superó a una plantilla que lucía competitiva tanto en el número como en la calidad de las piezas. Pese a ello, el equipo no fue ni la sombra de lo que sí el curso pasado.

El cuadro que comanda Eddie Howe no sólo se quedó con las manos vacías viendo como todos los títulos se han esfumado. Además, el equipo está casi sin opciones de colarse a la próxima Champions League. De confirmase lo anterior, es espera una limpia masiva de plantilla y un nombre de peso está listo para dar un paso al costado.

Crystal Palace v Newcastle United - Premier League | Jacques Feeney/Offside/GettyImages

De acuerdo con el reporte de The Telegraph, Anthony Gordon tuvo una charla con la gerencia deportiva del club y expresó su deseo de salir en el verano. El extremo entiende que el equipo ha dado un paso atrás con respecto del año pasado, mientras que él en lo personal, ha dado un paso al frente.

De la misma forma el extremo inglés estaría apretando a su manejo para conseguirle destino cuanto antes sea posible. No está claro si Gordon será o no parte de la selección de Inglaterra en el Mundial, sin embargo, el jugador no quiere que esto sea una condicional para su futuro.

Crystal Palace v Newcastle United - Premier League | Serena Taylor/GettyImages

Al menos cuatro equipos tienen sobre la mesa el posible fichaje de Gordon de cara al verano. Tres ellos son de la Premier League: el Arsenal, el Manchester United y el Liverpool. Adicional, se reporta un interés muy serio de parte del Bayern Múnich.

Cualquier equipo que desee firmar al extremo debe tener en claro que el Newcastle no será un negociador sencillo. El club espera una cifra entre los 80 y 100 millones de euros por su estrella.

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