La estrella de la selección argentina que podría quedarse fuera del Mundial

La selección argentina vive horas de duda a pocos días de afrontar uno de los compromisos más importantes del calendario. Nico Paz, uno de los talentos que Lionel Scaloni ha impulsado durante el último ciclo, continúa sin mostrar mejoría en la lesión que arrastra en la rodilla y su presencia en la Copa del Mundo está hoy en el limbo.

La preocupación para del cuerpo técnico aumenta con el paso de los días, ya que el mediocampista del Como ha seguido al pie de la letra las indicaciones médicas, incluyendo un periodo de reposo absoluto, pero la evolución no está yendo dentro de los deseado. La falta de progreso podría generar cambios poco deseados.

🚨 ¡Preocupación en Argentina con Nico Paz!



❓️🇦🇷 El centrocampista del Como arrastra un golpe en su rodilla y ahora mismo es duda para el Mundial



👀 Emi Buendía podría ser su sustituto en caso de no llegar pic.twitter.com/zC4pOcZIZt — Diario AS (@diarioas) June 3, 2026

En el lapso de la pasada Copa del Mundo a la actual, Paz se había convertido en uno de los futbolistas de más crecimiento dentro del equipo de Scaloni. Su capacidad para jugar entre líneas, generar superioridad en el último tercio del campo y polivencia dentro del campo, llenaron el ojo del técnico.

Sin embargo, ahora mismo el escenario actual apunta a que el joven podría quedarse fuera de la lista definitiva que ya fue anunjciada. Aunque todavía no existe una determinación oficial, las sensaciones no son positivas y el cuerpo médico continúa evaluando si el futbolista tendrá el tiempo suficiente para recuperar y competir de lleno.

Team Argentina Airport Arrival - FIFA World Cup 2026 | Gustavo Pagano/GettyImages

Ante tal escenario, en Argentina ya comienzn a emerger nombres para cubrir una eventual baja. El que más fuerza ha tomado en las últimas horas es el de Emiliano Buendía, hombre que viene de firmar un año de ensueño con el Aston Villa.

Los más recientes reportes aseguran que la AFA ha pedido a Buendía cancelar sus fechas vacacionales pues cada vez es más posible que reciba un llamado de emergencia. La última palabra se dará esta misma semana tras evaluaciones finales a Nico.