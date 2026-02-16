La estrella del Liverpool que está en la mira del Real Madrid

El Real Madrid vuelve a mirar hacia la Premier League en busca de talento diferencial. El nombre que circula en las últimas horas es el de Dominik Szoboszlai, mediocampista del Liverpool, quien estaría en el radar del club español como posible refuerzo estratégico a mediano plazo.

De acuerdo con versiones surgidas en Inglaterra, ya habría existido un contacto entre el entorno del jugador y representantes del conjunto merengue. La información apunta a una propuesta salarial de 350 mil libras por semana, cifra que ronda los 400 mil euros semanales.

🚨💣 EXCL: Dominik Szoboszlai has reportedly said YES to Real Madrid’s secret contract offer worth around £350k per week. 🇭🇺⚪😳



He’s contract until 2028, with LFC under no pressure to sell and still fully confident he will stay.



Szoboszlai previously requested a… pic.twitter.com/b9DbXDN0z0 — Topskills Sports UK (@topskillsportuk) February 16, 2026

En términos anuales, el ofrecimiento alcanzaría aproximadamente los 20 millones de euros por temporada, una cantidad que colocaría al húngaro entre los mejor pagados del plantel blanco. Sin embargo, hasta el momento no existe constancia de una negociación formal entre clubes.

En Liverpool aseguran que no hay ninguna oferta oficial sobre la mesa. La dirigencia red confía plenamente en la continuidad del futbolista, cuyo contrato está vigente hasta 2028. Internamente no perciben presión ni señales de una salida inminente.

Szoboszlai se ha consolidado como una pieza importante dentro del proyecto deportivo en Anfield. Su despliegue físico, calidad técnica y capacidad para influir en distintas zonas del campo lo han convertido en un activo estratégico para el equipo inglés.

Liverpool v Brighton & Hove Albion - Emirates FA Cup Fourth Round | Charlotte Wilson/Offside/GettyImages

El escenario, no obstante, podría cambiar si el propio jugador decidiera forzar su salida. En ese caso, Liverpool tiene claro que el precio sería superlativo. Con contrato largo y sin urgencias económicas, el club no estaría dispuesto a negociar por debajo de una cifra récord.

Para el Real Madrid, la operación implicaría una inversión considerable tanto en traspaso como en masa salarial. La política reciente del club ha sido apostar por talento joven con margen de crecimiento, y el perfil de Szoboszlai encaja en esa lógica deportiva.

Por ahora, todo se mantiene en el terreno de los sondeos y rumores. No hay negociaciones abiertas ni cifras oficiales trasladadas entre instituciones. En Valdebebas sueñan con sumar una estrella más a su centro del campo; en Anfield, el mensaje es de calma absoluta.

El mercado apenas comienza a calentarse y, como suele ocurrir en este tipo de casos, el tiempo será el factor determinante. Mientras tanto, Dominik Szoboszlai sigue siendo, al menos formalmente, jugador del Liverpool y pieza clave de su presente competitivo.