La estrella del Liverpool que se pierde el inicio de la Premier League

La pretemporada no arrancó de la mejor manera para el Liverpool: Joe Gomez sufrió una lesión muscular durante el amistoso contra el Sunderland y se perderá el debut por la Premier League contra el Newcastle a mediados de agosto.

Si bien los Reds no tienen gran variedad de opciones para reemplazar a Gomez, se trata de una lesión que tiene poco tiempo de recuperación y no amerita a salir al mercado de fichajes para engrosar el puesto de defensor central.

Luke Chambers, Ifeanyi Ndukwe y Mor Talla Ndiaye son las opciones juveniles para reemplazarlo en el estreno ante las Urracas, además de la presencia prácticamente confirmada de Virgil Van Dijk y la incorporación Jeremy Jacquet, que llega para tomar el lugar que dejó vacante Ibrahima Konaté.

Liverpool FC Training Session | Nikki Dyer/GettyImages

"Joe tiene una lesión muscular. Creo que quedó bastante claro, ya que se quejó de inmediato; así que dependerá de su evolución, pero estará varias semanas de baja", dijo Andoni Iraola en la conferencia de prensa posterior al encuentro contra el Sunderland en Nashville, como parte de la gira del club por Norteamérica.

"Es una lesión muscular y, con las lesiones musculares, es difícil precisar un día exacto, pero normalmente suelo estimar un mes. Si todo va muy bien, el tiempo de recuperación es algo menor; si no, se alarga un poco más. No es grave, es una lesión muscular habitual, pero creo que será imposible contar con él para el inicio de la temporada, ya que falta poco tiempo. No debería llevar mucho más", agregó el ex entrenador del Bournemouth.

El zaguero de 29 años lleva 274 partidos en el Liverpool desde su fichaje en 2015 y es uno de los históricos del plantel actual. No anotó goles como profesional, aunque repartió 13 asistencias. En la última campaña tuvo 33 apariciones entre todas las competencias, con mayoría de ellas en la Premier League.

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