La estrella del Real Madrid que encabeza la lista de candidatos a fichar por la liga de Arabia Saudí

Antonio Rüdiger encabeza la lista de deseos de transferencia de los clubes de Arabia Saudita a medida que se acerca al final de su contrato con el Real Madrid, según reveló un informe.

Rüdiger se encuentra en los últimos 12 meses de su contrato actual con Madrid y los informes sugieren que se le podría permitir irse en una transferencia libre al final de la temporada, potencialmente junto a David Alaba.

Según Fabrizio Romano, si bien el austríaco tiene buenas posibilidades de marcharse el próximo verano, todavía no se ha tomado una decisión final sobre la continuidad de Rüdiger en el equipo.

Se entiende que Rüdiger está completamente comprometido con el Madrid en este momento, pero, si finalmente se marcha, el veterano defensa no escatimará ofertas, sobre todo de clubes de Arabia Saudí. Se dice que los negociadores de los mejores equipos de la Pro League están "enamorados" de Rüdiger y llevan varios años buscando su fichaje.

Germany v Northern Ireland - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Boris Streubel/GettyImages

A sus 32 años (cumple 33 en marzo), Rüdiger podría tener un último gran contrato en el futuro. Queda por ver si le interesaría mudarse a Oriente Medio a estas alturas de su carrera.

Actualmente, Rüdiger se centra en recuperarse de una grave lesión en el tendón de la corva que se espera lo mantenga de baja al menos tres meses. Para cuando regrese, el internacional alemán podrá negociar un traspaso gratuito al extranjero.

Independientemente de la decisión del alemán, la defensa central será una prioridad para el Madrid en el mercado de fichajes del próximo verano. Se espera que Alaba se marche y podría ser reemplazado por otro fichaje libre de alto perfil. Ibrahima Konaté, del Liverpool, es el principal objetivo, pero Dayot Upamecano, del Bayern de Múnich, ha sido mencionado como alternativa.

El Madrid podría incluso fichar a ambos jugadores, pero mucho dependerá de Rüdiger. El tenaz jugador fue titular habitual con Xabi Alonso en el Mundial de Clubes antes de parecer perdido al inicio de esta temporada, con Dean Huijsen y el regreso de Éder Militão ascendiendo en la jerarquía.

