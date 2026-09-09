La estrella mundial que ha sido puesta sobre la mesa del América

Como se ha informado en este espacio, el América trabaja a marchas forzadas con el fin de cerrar el plantel en las últimas horas del mercado. Cabe señalar que los traspasos internos, es decir, entre clubes mexicanos, tienen como fecha límite para firmarse este miércoles un segundo antes de la medianoche.

Una de las prioridades de la directiva del cuadro del nido de Coapa es la de fichar un zaguero central de peso luego de la salida de Sebastián Cáceres rumbo al Celta de Vigo. Las dos opciones en la carrera para ello militan dentro de equipos de la Liga MX, sin embargo, hay que sumar a la lista a una leyenda del fútbol en el siglo en curso.

🚨💣🦅 BOMBAZO. América evalúa fichar a David Alaba.



Vía: @MatteMoretto



->Han ofrecido directamente al jugador.

->América analiza.

->Sueldo, principal obstáculo para firma.



DETALLES.https://t.co/lf1ndMEqyx pic.twitter.com/OTupKTotgX — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) September 9, 2026

David Alaba es el jugador en cuestión. Matteo Moretto, uno de los hombre más fuertes en el periodismo de fichajes confirma que el zaguero y lateral ha sido puesto sobre la mesa del América. Fue la agencia de representación del austríaco quien llamó a la gente del club de la Liga MX para ofrecer los servicios de su representado.

Alaba se encuentro como agente libre tras terminar su relación con el Real Madrid. Luego de ello jugó la Copa del Mundo y su último partido fue contra España un día de julio del año en curso. Es decir, David llegaría al nido con prácticamente dos meses y medio de parón deportivo.

Spain v Austria -World Cup | Soccrates Images/GettyImages

Se entiende que el América ya analiza el ofrecimiento. Si se analiza a Alaba a nivel carrera, seguramente es el mejor nombre que en Coapa puede encontrar dentro del mercado. Sin embargo, no se puede negar que en los últimos dos años y medio, el ya veterano de 34 años ha estado mucho más tiempo fuera por lesión que dentro de la cancha compitiendo.

Otro factor importante será el tema salarial. Alaba no sólo llegaría a México exigiendo el mejor sueldo a nivel interno del América. Es muy posible que la exigencia del austriaco sea ser el mejor pagado de toda la Liga MX, algo que no va con las nuevas finanzas del club capitalino.

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