El Atlético de Madrid malogró una gran chance de ser campeón esta temporada en la Copa del Rey, pagando caro, según Simeone, el desgaste ante el FC Barcelona entresemana por la vuelta de cuartos de final de la UEFA Champions League: "Es normal después de haber jugado 90' con el Barcelona y es normal que el equipo haya tenido esa baja en el alargue, pero yo creo que lo hicimos muy bien. Salvo en los primeros 20 minutos del partido, el equipo dio absolutamente todo lo que tenía".

"Nosotros no pudimos empezar bien el partido. Creo que pudimos haber resuelto mejor los dos goles que recibimos. Reaccionamos bien al primer gol, luego seguimos con un ritmo bajo. Luego llegó el descanso, hablamos. Teníamos que cambiar el paso y el ritmo de juego. Después encontramos el 2 a 2 y pudimos haber hecho el tercero con Johnny o Baena y no quiso entrar en esta oportunidad. En el alargue tuvimos una cada uno, el palo de Julián y la que saca Musso", analizó.

Además, se tomó un tiempo para reconocer el esfuerzo de la Real Sociedad: "Competimos muy bien. Creo que dieron absolutamente todo lo que tenían, pero desgraciadamente esta vuelta de los penales cayó de su lado. Felicitarlos y no mucho más".

Real Sociedad v Atletico de Madrid - Copa Del Rey Final | Eurasia Sport Images/GettyImages

Respecto al estado anímico del plantel, comentó: "No hay mucho para hablar, solo estar cerca de ellos. Saben que hicieron un esfuerzo enorme, un segundo tiempo y un alargue muy bueno, pero el partido era en los 90, era el gol de Johnny o Baena. Desgraciadamente, se fueron por muy poco las dos jugadas. Pero como decimos siempre, esa contundencia que se necesita la tuvieron ellos y nosotros no".

"No estoy pensando en el Arsenal, me duele lo de hoy mucho, necesitábamos ganar, y no pudimos. Sabemos que competimos y dimos todo, eso me da mucha tranquilidad. Pero este lugar en donde estamos es necesario ganar. Los aficionados necesitan ganar, no necesitan mensajes", cerró.