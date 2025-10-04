La Federación Española y el Barcelona firman la tregua en el caso Lamine Yamal

Después de semanas de tensión, la calma parece regresar entre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y el FC Barcelona. La lesión de Lamine Yamal durante el último parón internacional provocó un desencuentro público entre ambas instituciones, especialmente después de que Hansi Flick criticara abiertamente la gestión del seleccionador Luis de la Fuente, al considerar que el joven extremo jugó más minutos de los recomendables.

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, ha querido rebajar el tono y tender la mano al club azulgrana. En declaraciones a la Cadena SER, Louzán destacó la “buena sintonía” existente entre la Federación y el Barça: “El Barcelona es un gran club y estamos coordinados con ellos. No hay que darle más bombo a este tipo de polémicas, sólo la dimensión justa que tiene”. Un mensaje que contrasta con la crispación que se vivió hace apenas unas semanas, cuando el propio Flick lamentó que no se hubiera priorizado el cuidado del jugador, una de las grandes joyas del fútbol español.

FC Barcelona v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 | Quality Sport Images/GettyImages

Desde la Ciudad Deportiva Joan Gamper, la reacción ha sido prudente. En el club valoran positivamente el gesto de Louzán y confían en que esta nueva etapa sirva para mejorar la comunicación entre los servicios médicos y los cuerpos técnicos de ambas partes. Lamine, por su parte, continúa con su proceso de recuperación y podría reaparecer tras el próximo parón.

El episodio deja una lección clara: el cuidado de los jóvenes talentos debe estar por encima de cualquier disputa institucional. Y, por ahora, tanto la Federación como el Barcelona parecen haber entendido que la salud de Lamine Yamal vale más que cualquier victoria.