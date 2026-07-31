La FIFA investiga a la selección argentina: las sanciones que podrían afectar a la AFA

A pesar de los elogios que recibió previamente por parte del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el máximo organismo del fútbol confirmó la apertura de una investigación formal para analizar una serie de presuntas infracciones cometidas por la selección argentina durante la Copa del Mundo 2026.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

El expediente involucra tanto a futbolistas como a la Asociación del Fútbol Argentino, presidida por Claudio Tapia. Antes de que se emita un fallo definitivo, todas las partes tendrán la posibilidad de presentar sus descargos.

⚠️🌎 LA FIFA ABRIÓ UN EXPEDIENTE CONTRA LA SELECCIÓN ARGENTINA Y LA AFA.



⛔️ La Comisión Disciplinaria de la FIFA inició un procedimiento oficial tras la BANDERA DE MALVINAS y los INCIDENTES luego de la Final.



🏛️ Cargos contra la AFA:



➜ Cánticos y gestos discriminatorios.

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El polémico mensaje sobre las Islas Malvinas

Uno de los episodios principales que analiza la FIFA ocurrió después de la victoria de Argentina frente a Inglaterra en las semifinales. Durante los festejos, un grupo de jugadores exhibió una bandera con la inscripción "Las Malvinas son Argentinas", un gesto que podría considerarse una manifestación política dentro de una competencia deportiva.

El Código Disciplinario de la FIFA prohíbe utilizar los torneos para realizar demostraciones de carácter no deportivo. De hecho, la AFA ya había recibido una multa en 2014 por una situación similar antes de un amistoso internacional. Aunque en esta ocasión la bandera fue de menor tamaño y estuvo en manos de un grupo reducido de futbolistas, el organismo evaluará si corresponde aplicar sanciones individuales o económicas.

Los incidentes en la final también están bajo análisis

Otro de los puntos centrales de la investigación son los altercados ocurridos al término de la final del Mundial frente a España. La FIFA abrió cargos contra varios integrantes de la delegación argentina por diferentes conductas durante la pelea que se produjo sobre el campo de juego.

Entre los principales señalados aparecen Leandro Paredes, Nahuel Molina, el ayudante de campo Roberto Ayala y Thiago Almada. En caso de comprobarse conductas violentas, el reglamento disciplinario contempla suspensiones de al menos tres partidos, aunque la sanción podría ser mayor dependiendo de la gravedad de cada situación.

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Al Bello/GettyImages

Si los castigos se oficializan antes de la próxima fecha FIFA, prevista para septiembre, los jugadores deberán cumplir las suspensiones desde el siguiente compromiso internacional de la Albiceleste.

La AFA también enfrenta otros cargos

Además de las conductas individuales, la AFA deberá responder por distintas infracciones relacionadas con la organización de los encuentros. Entre ellas figuran presuntos incumplimientos de los protocolos de seguridad, demoras en el inicio de algunos partidos y hechos vinculados al comportamiento de los aficionados argentinos durante la cita mundialista.

Este tipo de infracciones suele resolverse con multas económicas, aunque en casos más graves la FIFA puede aplicar restricciones para el ingreso de público o sanciones parciales sobre los estadios en futuros compromisos oficiales.

La resolución final aún no tiene una fecha confirmada, pero el fallo marcará el alcance de las responsabilidades tanto para la selección argentina como para su federación.