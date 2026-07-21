La FIFA investiga a la selección argentina por lo ocurrido en la final del Mundial 2026

Luego de la victoria española por 1-0 en el tiempo suplementario de la final de la Copa del Mundo 2026, el clima de tensión que se vivió durante gran parte del encuentro derivó en una pelea entre futbolistas de ambos equipos, un episodio que ahora quedó bajo la lupa de la FIFA.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

El organismo regulador del fútbol internacional confirmó la apertura de una investigación para determinar responsabilidades y evaluar posibles castigos. La Albiceleste ya se encontraba bajo observación por otro incidente ocurrido tras la semifinal frente a Inglaterra, relacionado con una bandera exhibida durante los festejos, y ahora suma un nuevo frente disciplinario.

🚨 FIFA are set to open an investigation into Argentina following ugly scenes after the World Cup final. 🇦🇷



Leandro Paredes and several teammates are accused of confronting Spanish players following the defeat. Disciplinary action could now follow.



(Source: Sky Sports News) pic.twitter.com/NMXvrYcfLN — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 20, 2026

Los jugadores señalados por la pelea

Las imágenes de la transmisión muestran que el conflicto empezó cuando los suplentes de España ingresaron al campo de juego para celebrar el título. En ese momento se produjo un cruce entre Nahuel Molina y Rodri, que rápidamente escaló con la intervención de otros futbolistas.

Leandro Paredes fue uno de los mayores protagonistas; el mediocampista mantuvo varios enfrentamientos con jugadores españoles, entre ellos Eric García, Dani Olmo y Gavi, mientras que Thiago Almada también apareció involucrado en la discusión. La situación recién pudo ser controlada gracias a la intervención de integrantes del cuerpo técnico argentino.

Aunque en un primer momento trascendió que Paredes había sido expulsado tras el final del encuentro, la FIFA aclaró posteriormente que eso no ocurrió. Sin embargo, el hecho igualmente quedó registrado en el informe disciplinario.

¿Qué sanciones podrían recibir?

El caso quedó en manos del fiscal disciplinario y de ética de la FIFA, que será el encargado de reunir pruebas y elevar una recomendación sobre las medidas a adoptar.

De acuerdo con el Código Disciplinario del organismo, los futbolistas involucrados en conductas violentas pueden recibir suspensiones de al menos tres partidos, aunque la sanción puede extenderse según la gravedad de los hechos. Además, la FIFA tiene la facultad de hacer cumplir esos castigos en todas las competiciones oficiales.

England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

Más allá de posibles suspensiones individuales, la Asociación del Fútbol Argentino también podría afrontar una multa económica. No sería un antecedente inédito: tras conquistar el Mundial de Qatar 2022, la AFA ya había sido sancionada por comportamientos considerados contrarios a los principios del fair play.

Por el momento, la FIFA no estableció un plazo para cerrar la investigación, por lo que el fallo podría demorarse varias semanas. La próxima ventana internacional recién comenzará a fines de septiembre, por lo que existe margen para que el ente regulador resuelva el expediente antes de los próximos partidos de la selección.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026