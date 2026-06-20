La figura de España que estaría en duda para el duelo ante Arabia Saudita

La Selección española completó su último entrenamiento en la previa del encuentro contra Arabia Saudita por el Grupo H del Mundial 2026. Sin embargo, una de las principales preocupaciones de Luis de la Fuente pasa por el estado físico de Aymeric Laporte, quien ha sufrido molestias en una rodilla durante los últimos días de trabajo en Atlanta.

Según informó AS, el defensor llegó tocado a la recta final de la preparación para el compromiso contra el conjunto saudí, pero que desde la Real Federación Española de Fútbol señalaron que completó la última sesión junto al resto del plantel. Aun así, la situación mantiene cierta inquietud dentro de la delegación española debido a la importancia que tiene el central dentro del equipo.

Spain Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026 | Florencia Tan Jun/GettyImages

Las primeras evaluaciones apuntan a que el problema no reviste gravedad importante. De hecho, las molestias no le impidieron entrenarse con normalidad junto a sus compañeros. Aun así, cualquier inconveniente relacionado con un zaguero, o mejor dicho, con cualquier futbolista, representa un contratiempo relevante para una selección que necesita sumar de a tres luego del empate sin goles el lunes pasado contra Cabo Verde.

El defensor formó junto a Pau Cubarsí una de las sociedades que más gustó en el estreno mundialista. Los dos, incluso, intercambiaron elogios en sus comparecencias ante los medios.

"Me ayuda, porque tiene experiencia. Yo también le intento ayudar en algún momento. Nos aportamos seguridad principalmente. Tener a un jugador atrás que te puede corregir en cualquier momento es importante", expresó Cubarsí. La respuesta de Laporte llegó poco después. "Es un jugadorazo", dijo el central al referirse al del Barcelona.

En diálogo con la prensa, Laporte también transmitió tranquilidad respecto al momento que atraviesa España en el torneo. "Estamos bien. Llevamos 32 partidos invictos y eso nos da ambición de cara al futuro y para los próximos partidos", manifestó.

Sobre Arabia Saudita, el defensor evitó confiarse pese a la diferencia de rendimiento global entre ambas selecciones. "No sabemos exactamente el planteamiento que va a proponer Arabia. Nosotros vamos a lo nuestro. A pesar del resultado contra Cabo Verde, hicimos un partido serio", señaló.

"LO MÁS IMPORTANTE SOMOS NOSOTROS Y NUESTRA MANERA DE JUGAR"



Aymeric Laporte, defensor de España, habló sobre el juego de Arabia Saudita y algunas de las claves para el segundo partido de su selección en el #MundialEnDSPORTS.



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Además, agregó una advertencia sobre el rival de este domingo. "Arabia tiene muy buenos futbolistas. En Europa no suenan tanto, aunque conozco a muchos de ellos y sé que tienen muchas capacidades", concluyó.