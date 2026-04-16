La fuerte acusación de Stanišić contra Rüdiger tras el partido entre el Bayern Múnich y el Real Madrid

Tras el final del cruce entre el Bayern Múnich y el Real Madrid, por los cuartos de final de la UEFA Champions League, Josip Stanišić acusó públicamente un episodio polémico con Antonio Rüdiger durante el transcurso del juego.

El defensor croata aseguró que, luego de una acción física en la que terminó en el piso, recibió insultos por parte del central alemán. “Rüdiger me insultó y, en mi opinión, es completamente inaceptable”, expresó en zona mixta y sus declaraciones rápidamente tomaron repercusión.

🚨 Josip Stanišić: “Rüdiger insulted me and in my opinion it's completely unacceptable”.



“Only one word was spoken, twice - you can ask him yourself - maybe he's man enough to admit it”, told Kicker. pic.twitter.com/zpqrfTreLz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 16, 2026

La jugada que desató el conflicto

Sobre el cierre de la primera mitad, en una jugada dividida que terminó siendo determinante en el desarrollo del partido, Stanišić quedó tirado en el campo de juego tras un choque intenso y fue en ese momento, mientras la acción continuaba, cuando se produjo el intercambio verbal entre los futbolistas.

Según su relato, no se trató solo del golpe, sino de una actitud deliberada por parte de Rüdiger, quien habría aprovechado la situación para agredirlo verbalmente. “Solo se dijo una palabra, dos veces… tal vez sea lo suficientemente hombre como para admitirlo”, el croata evitó repetir las palabras exactas pero hizo alusión a un insulto intencionado.

Asimismo, sin ánimo de engrandecer la polémica, Stanišić reconoció que el contexto del encuentro pudo influir en la reacción del alemán aunque, para él, la competitividad no justifica cualquier conducta antideportiva; remarcó que hay códigos básicos de respeto que no deberían romperse, independientemente del momento anímico del partido.

Bayern Munich vs Real Madrid - UEFA Champions League | NurPhoto/GettyImages

"Lo que pasó mientras yo estaba en el suelo se lo puedes preguntar directamente a él, pero en mi opinión es algo completamente inaceptable", sentenció el defensor.

Hasta el momento, Rüdiger no respondió públicamente a las acusaciones, lo que deja lugar a especulaciones y alimenta el debate en torno a su accionar. Mientras tanto, las declaraciones de Stanišić siguen circulando y reavivan una discusión recurrente en el fútbol donde se cuestiona hasta que punto llega la intensidad del juego y dónde empieza la falta de respeto.