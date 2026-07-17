La historia detrás de la famosa foto que unió a Leo Messi y a Lamine Yamal

Pocas fotos generaro tanto impacto entre los aficionados al fútbol mundial como la que muestra a Lionel Messi de apenas 20 años sosteniendo en brazos a un bebé Lamine Yamal. La imagen, tomada en 2008, adquirió una nueva dimensión años después, cuando el delantero español irrumpió como una de las grandes figuras del FC Barcelona y deslumbró con la selección de España.

La coincidencia de ver al máximo ídolo de la historia moderna del club junto a quien hoy es considerado su heredero futbolístico convirtió esa postal en un fenómeno viral que dio la vuelta al mundo.

El encuentro soñado del fútbol mundial que ya anticipó la @fundaciofcb 💙❤️



😍 Descubre la historia detrás de la foto: https://t.co/xPrcgaKI9Y



📸 Joan Monfort (Diari Sport) pic.twitter.com/UmR17LRl73 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 16, 2026

El origen de la histórica fotografía

La foto nació como parte de una iniciativa solidaria impulsada por la Fundación FC Barcelona durante la primera presidencia de Joan Laporta.

Desde 2004, la Fundación y el diario Sport elaboraban un calendario benéfico para recaudar fondos destinados a proyectos sociales de UNICEF y de la propia entidad azulgrana. En la edición de 2008, el objetivo era visibilizar los programas dedicados a la infancia, por lo que futbolistas del primer equipo participaron en distintas sesiones fotográficas junto a niños y niñas vinculados a esas acciones sociales.

Fue la propia Fundación y el Barcelona los encargados de seleccionar a los jugadores y a los chicos protagonistas de cada fotografía. Con el paso del tiempo, aquella iniciativa benéfica terminó regalando una de las imágenes más simbólicas de la historia reciente del conjunto culé.

La reacción de Lamine Yamal

France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | BSR Agency/GettyImages

Dos años atrás, en la previa de la final de la Eurocopa 2024, Lamine Yamal habló por primera vez sobre aquella fotografía en una entrevista con Gerard Romero para el canal de Twitch Jijantes. En esa conversación, el delantero confesó que nunca llegó a conversar con Messi y que, cuando se tomó la foto, ni siquiera era consciente de quién lo tenía en brazos.

Además, reveló que fue su papá quien le contó la historia años después. Según explicó, la familia prefirió mantener la foto en privado para evitar comparaciones con el argentino durante sus primeros pasos como futbolista.

Aun así, Yamal aseguró que ser comparado con Messi no le molesta porque se trata, a su entender, del mejor jugador de la historia, aunque reconoció que alcanzar ese nivel es prácticamente imposible.

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