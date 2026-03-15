La ‘Hormiga’ González sigue encendido y busca el bicampeonato de goleo en Liga MX
El goleador del Club Deportivo Guadalajara, Armando González, no deja de impresionar y ser la sensación en el fútbol mexicano, esto luego de que en la correspondiente Jornada 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX firmara dos anotaciones frente a Santos Laguna y alcanzó la impresionante cifra de 20 goles en 28 partidos oficiales, registro que lo coloca como el máximo goleador Sub-23 del mundo en la presente campaña.
Ese número le permitió igualar a una de las mejores joyas internacionales, el español Lamine Yamal del FC Barcelona.
El atacante blaugrana también suma 20 anotaciones en la temporada; sin embargo, alcanzó esa marca después de disputar 37 encuentros, lo que significa que el delantero mexicano logró el mismo registro con nueve partidos menos, aunque claramente en contextos diferentes tomando en cuenta que el jugador europeo no es un '9' natural y se encuentra en un nivel futbolístico superior.
Por otra parte, sus recientes actuaciones lo estarían haciendo un infaltable en la lista final de 26 convocados a la Copa del Mundo 2026 de la selección mexicana.
A continuación, te presentamos a los jugadores que han conseguido ganar al menos dos campeonatos de goleo en el fútbol mexicano a lo largo de la historia, es decir, contando los torneos largos y los cortos.
Campeones de goleo individual de Liga MX (dos o más veces)
Jugadores
Títulos de goleo individual
Adalberto López
1946 y 1949
José María Polleiro
1953-54 y 1955-56
Carlos Lara
60-61 y 61-62
Enrique Borja
70-71, 71-72 y 72-73
Cabinho
75-76, 76-77, 77-78, 78-79, 79-80. 80-81 y 81-82
Norberto Outes
82-83 y 83-84
Sergio Lara
Prode 85 y México 86
Luis García
90-91 y 91-92
Carlos Hermosillo
93-94, 94-95 y 95-96
Jared Borgetti
Invierno 2000 y Verano 2001
Saturnino Cardozo
Apertura 2002 y Clausura 2003
Matías Vuoso
Clausura 2005 y Apertura 2005
Sebastián Abreu
Apertura 2005 y Clausura 2006
Héctor Mancilla
Apertura 2008 y el Clausura 2009
Iván Alonso
Apertura 2011 y Clausura 2012
Christian Benítez
Clausura 2012, Apertura 2012 y Clausura 2013
Raúl Ruidíaz
Apertura 2016 y Clausura 2017
André-Pierre Gignac
Clausura 2016, Apertura 2018 y Clausura 2022
Paulinho
Apertura 2024, Clausura 2025 y Apertura 2025
Tabla de goleo individual del Clausura 2025 tras 11 fechas
Jugadores
Goles
Joao Pedro
10 goles
Armando González
8 goles
Paulinho
6 goles
José Paradela, Salomón Rondón, Juninho, Arturo González, Kevin Castañeda y Diber Cambindo
5 goles
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.