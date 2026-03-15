La ‘Hormiga’ González sigue encendido y busca el bicampeonato de goleo en Liga MX

El goleador del Club Deportivo Guadalajara, Armando González, no deja de impresionar y ser la sensación en el fútbol mexicano, esto luego de que en la correspondiente Jornada 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX firmara dos anotaciones frente a Santos Laguna y alcanzó la impresionante cifra de 20 goles en 28 partidos oficiales, registro que lo coloca como el máximo goleador Sub-23 del mundo en la presente campaña.

Ese número le permitió igualar a una de las mejores joyas internacionales, el español Lamine Yamal del FC Barcelona.

El atacante blaugrana también suma 20 anotaciones en la temporada; sin embargo, alcanzó esa marca después de disputar 37 encuentros, lo que significa que el delantero mexicano logró el mismo registro con nueve partidos menos, aunque claramente en contextos diferentes tomando en cuenta que el jugador europeo no es un '9' natural y se encuentra en un nivel futbolístico superior.

Por otra parte, sus recientes actuaciones lo estarían haciendo un infaltable en la lista final de 26 convocados a la Copa del Mundo 2026 de la selección mexicana.

A continuación, te presentamos a los jugadores que han conseguido ganar al menos dos campeonatos de goleo en el fútbol mexicano a lo largo de la historia, es decir, contando los torneos largos y los cortos.

Campeones de goleo individual de Liga MX (dos o más veces)

Jugadores Títulos de goleo individual Adalberto López 1946 y 1949 José María Polleiro 1953-54 y 1955-56 Carlos Lara 60-61 y 61-62 Enrique Borja 70-71, 71-72 y 72-73 Cabinho 75-76, 76-77, 77-78, 78-79, 79-80. 80-81 y 81-82 Norberto Outes 82-83 y 83-84 Sergio Lara Prode 85 y México 86 Luis García 90-91 y 91-92 Carlos Hermosillo 93-94, 94-95 y 95-96 Jared Borgetti Invierno 2000 y Verano 2001 Saturnino Cardozo Apertura 2002 y Clausura 2003 Matías Vuoso Clausura 2005 y Apertura 2005 Sebastián Abreu Apertura 2005 y Clausura 2006 Héctor Mancilla Apertura 2008 y el Clausura 2009 Iván Alonso Apertura 2011 y Clausura 2012 Christian Benítez Clausura 2012, Apertura 2012 y Clausura 2013 Raúl Ruidíaz Apertura 2016 y Clausura 2017 André-Pierre Gignac Clausura 2016, Apertura 2018 y Clausura 2022 Paulinho Apertura 2024, Clausura 2025 y Apertura 2025

Tabla de goleo individual del Clausura 2025 tras 11 fechas