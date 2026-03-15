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Sports Illustrated

La ‘Hormiga’ González sigue encendido y busca el bicampeonato de goleo en Liga MX

El goleador rojiblanco fue uno de los campeones de goleo en el Apertura 2025
Benjamín Guerra|
Armando González es sublíder de goleo con 8 goles en 11 fechas (un juego pendiente)
Armando González es sublíder de goleo con 8 goles en 11 fechas (un juego pendiente) | Simon Barber/GettyImages

El goleador del Club Deportivo Guadalajara, Armando González, no deja de impresionar y ser la sensación en el fútbol mexicano, esto luego de que en la correspondiente Jornada 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX firmara dos anotaciones frente a Santos Laguna y alcanzó la impresionante cifra de 20 goles en 28 partidos oficiales, registro que lo coloca como el máximo goleador Sub-23 del mundo en la presente campaña.

Ese número le permitió igualar a una de las mejores joyas internacionales, el español Lamine Yamal del FC Barcelona.

El atacante blaugrana también suma 20 anotaciones en la temporada; sin embargo, alcanzó esa marca después de disputar 37 encuentros, lo que significa que el delantero mexicano logró el mismo registro con nueve partidos menos, aunque claramente en contextos diferentes tomando en cuenta que el jugador europeo no es un '9' natural y se encuentra en un nivel futbolístico superior.

Por otra parte, sus recientes actuaciones lo estarían haciendo un infaltable en la lista final de 26 convocados a la Copa del Mundo 2026 de la selección mexicana.

A continuación, te presentamos a los jugadores que han conseguido ganar al menos dos campeonatos de goleo en el fútbol mexicano a lo largo de la historia, es decir, contando los torneos largos y los cortos.

Campeones de goleo individual de Liga MX (dos o más veces)

Jugadores

Títulos de goleo individual

Adalberto López

1946 y 1949

José María Polleiro

1953-54 y 1955-56

Carlos Lara

60-61 y 61-62

Enrique Borja

70-71, 71-72 y 72-73

Cabinho

75-76, 76-77, 77-78, 78-79, 79-80. 80-81 y 81-82

Norberto Outes

82-83 y 83-84

Sergio Lara

Prode 85 y México 86

Luis García

90-91 y 91-92

Carlos Hermosillo

93-94, 94-95 y 95-96

Jared Borgetti

Invierno 2000 y Verano 2001

Saturnino Cardozo

Apertura 2002 y Clausura 2003

Matías Vuoso

Clausura 2005 y Apertura 2005

Sebastián Abreu

Apertura 2005 y Clausura 2006

Héctor Mancilla

Apertura 2008 y el Clausura 2009

Iván Alonso

Apertura 2011 y Clausura 2012

Christian Benítez

Clausura 2012, Apertura 2012 y Clausura 2013

Raúl Ruidíaz

Apertura 2016 y Clausura 2017

André-Pierre Gignac

Clausura 2016, Apertura 2018 y Clausura 2022

Paulinho

Apertura 2024, Clausura 2025 y Apertura 2025

Tabla de goleo individual del Clausura 2025 tras 11 fechas

Jugadores

Goles

Joao Pedro

10 goles

Armando González

8 goles

Paulinho

6 goles

José Paradela, Salomón Rondón, Juninho, Arturo González, Kevin Castañeda y Diber Cambindo

5 goles

Published | Modified
Benjamín Guerra
BENJAMÍN GUERRA

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.

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