La increíble estadística que logró Jude Bellingham en el Real Madrid a pesar de la derrota frente al Liverpool

Jude Bellingham celebró el martes por la noche su partido número 50 en la Champions League, superando a la leyenda del Real Madrid, Iker Casillas, como el jugador más joven en lograr tal hazaña.

El internacional inglés debutó en la Liga de Campeones con tan solo 17 años con el Borussia Dortmund en octubre de 2020. Desde entonces, Bellingham ha protagonizado algunos momentos inolvidables en su carrera europea.

Jude Bellingham is the youngest player in history to reach 50 #UCL appearances 👏 pic.twitter.com/5bbIETn02V — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 4, 2025

En 50 partidos de Champions League, Bellingham suma 14 goles y 13 asistencias. Además, fue pieza clave en la conquista del decimoquinto título de Champions League del Real Madrid en la temporada 2023-24, la mayor de su historia, durante su primera temporada con el club.

Sin embargo, el día en que Bellingham cumplió 50 partidos en la Liga de Campeones, el Real Madrid se vio frustrado. El Liverpool derrotó a los blancos por 1-0 en Anfield en un partido flojo del equipo de Xabi Alonso. El mediocampo del Liverpool logró contener a Bellingham, quien no tuvo mucha influencia en ataque y pasó gran parte del partido replegándose para defender.

Es un logro impresionante de Bellingham, que se convirtió en uno de los mejores centrocampistas y jugadores completos del mundo antes de cumplir 23 años.

Jugadores más jóvenes en alcanzar 50 partidos en la Champions League

Jugador Edad Equipo Jude Bellingham 22 años, 28 días B. Dortmund, Real Madrid Iker Casillas 22 años, 155 días Real Madrid Cesc Fabregas 22 años, 331 días Arsenal Kylian Mbappé 22 años, 339 días Mónaco, PSG Lionel Messi 23 años, 166 días FC Barcelona

La racha goleadora de Jude Bellingham se rompió en la derrota del Real Madrid

Liverpool FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Bellingham vio truncada su racha de tres partidos consecutivos marcando goles contra el Liverpool, su mejor racha goleadora de todo 2025.

El Liverpool logró limitar eficazmente la influencia no solo de Bellingham, sino de todo el ataque del Real Madrid. Kylian Mbappé, que había marcado en 14 de sus últimos 15 partidos con su club y su selección, no realizó ni un solo disparo a puerta.

La capacidad goleadora de Bellingham quedó patente en sus tres últimos partidos con el Real Madrid. Marcó el único gol en la victoria del Madrid contra la Juventus en la última jornada de Champions League y, posteriormente, anotó el gol decisivo para derrotar al Barcelona en el primer Clásico de la temporada.

Luego marcó un golazo cuando el equipo de Alonso logró una cómoda victoria por 4-0 sobre el Valencia el fin de semana, confirmando su sensacional estado de forma desde que regresó de su lesión.

Tras el tropiezo en Anfield, Bellingham y el Real Madrid intentarán recuperar su mejor forma cuando visiten a sus rivales de la ciudad, el Rayo Vallecano. El duelo será el domingo, en su último partido antes del parón internacional de noviembre.

