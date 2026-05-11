La indignación de la grada del Real Madrid con Mbappé pese a no jugar El Clásico

Puede que Kylian Mbappé no haya jugado ni un minuto en la derrota del domingo por la noche en el Clásico contra el Camp Nou, pero aun así logró irritar a los aficionados durante el partido con su actividad en las redes sociales.

La floja derrota por 2-0 en Cataluña confirmó lo que todos ya sabían antes del partido: el Real Madrid terminará la temporada 2025-26 sin un trofeo, mientras que el Barcelona se hizo con una ventaja insuperable de 14 puntos en lo alto de LaLiga a falta de solo tres partidos.

El Madrid ofreció poca resistencia al Barça, que se adelantó con dos goles en los 20 minutos tras un impresionante tiro libre de Marcus Rashford, seguido de un gol de Ferran Torres.

Thibaut Courtois evitó una goleada en la segunda parte, realizando cinco paradas durante el partido, mientras que el Madrid solo logró un disparo a puerta antes de que el Barcelona se proclamara oficialmente campeón.

Para los madridistas, desempeñar un papel secundario en la coronación de sus grandes rivales marcó el final de una semana particularmente agotadora, ya que habían seguido con asombro las noticias sobre los incidentes ocurridos en los entrenamientos, entre los que se incluía la hospitalización de Federico Valverde tras una pelea con Aurelién Tchouaméni.

La polémica sobre Mbappé continúa.

Real Madrid v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Otro jugador clave en medio de este caos ha sido Mbappé. La superestrella francesa se ha mostrado cada vez más aislada en el Real Madrid en las últimas semanas.

Sus inoportunas vacaciones en Italia, mientras se recuperaba de una lesión en el tendón de la corva, irritaron a la afición, que desde hace tiempo cuestiona su compromiso con el equipo. Mientras tanto, se informó que el jugador de 27 años tuvo un acalorado altercado con un miembro del cuerpo técnico de Álvaro Arbeloa durante una sesión de entrenamiento, y fue visto riendo mientras se alejaba en coche de Valdebebas el día del incidente en el que se vieron involucrados Valverde y Tchouaméni.

Mbappé fue abucheado en el último partido del Real Madrid en casa contra el Alavés el mes pasado, mientras que una petición en línea para que sea expulsado del club ya ha conseguido millones de firmas.

Finalmente, Mbappé quedó fuera de la convocatoria para el Clásico, ya que el delantero abandonó antes de tiempo el último entrenamiento de la semana tras sentir molestias en el isquiotibial, que le había dado problemas.

Aunque no participó en la derrota en Barcelona, ​​Mbappé mostró su apoyo al equipo en su historia de Instagram, compartiendo una imagen de su televisor con el partido puesto y el mensaje "Hala Madrid".

El sencillo mensaje provocó una gran reacción en internet, y algunos criticaron el hecho de que Mbappé hubiera esperado hasta que el marcador ya fuera 2-0 antes de publicar su mensaje, sugiriendo que se trataba de una jugada calculada por parte del jugador.

Kylian nos está vacilando a todos... — Tomás Roncero (@As_TomasRoncero) May 10, 2026

El conocido periodista y ferviente seguidor del Real Madrid, Tomás Roncero, fue uno de los que no quedó nada impresionado por el comportamiento del delantero. “Kylian se está riendo de todos nosotros”, publicó en X.

Mientras tanto, Josep Pedrerol, del El Chriniguito, no pudo contener su frustración y dijo: "¡Dios mío, Mbappé... Dios mío, Mbappé... Dios mío, Mbappé... Un poco de madridismo ... ¡Qué fichaje!".

En referencia al posible fichaje del entrenador José Mourinho, AS describió la publicación como "como echar sal en una hemorragia cuando el torniquete elegido todavía está en Lisboa".

📲 Kylian Mbappé on IG.



The team has a day off today. pic.twitter.com/JiOpoiOYAE — Madrid Xtra (@MadridXtra) May 11, 2026

El lunes por la mañana, Mbappé publicó una foto suya en el gimnasio, aprovechando el día libre de entrenamiento del club.

Arbeloa no tiene claro el estado físico de Mbappé.

FC Kairat Almaty v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 | Pedro Castillo/GettyImages

En la rueda de prensa posterior al partido, Arbeloa respondió preguntas sobre el plazo de recuperación de Mbappé tras su lesión, pero no aclaró si el francés volvería a jugar en la temporada 2025-26.

“No lo sé”, dijo a los periodistas. “Quedan dos semanas y seguiremos evaluando las molestias que siente ahora mismo para ver si puede jugar o no”.

Cuando se le preguntó si le hubiera gustado que Mbappé al menos viajara al Camp Nou, Arbeloa respondió: “Me hubiera gustado que estuviera al 100% y que pudiera jugar desde el principio. Eso es lo que realmente me hubiera gustado”.

El próximo partido del Real Madrid será el jueves 14 de mayo, cuando reciba al Real Oviedo, antes de viajar a Sevilla tres días después y disputar el último partido de la temporada en el Bernabéu contra el Athletic Club el 24 de mayo.