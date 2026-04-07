La joya del Bayern Múnich que apunta al Real Madrid

Lennart Karl, de apenas 18 años, irrumpió en la escena del Bayern Múnich a una temprana edad y rápidamente se convirtió en una de las mayores promesas del conjunto alemán en la Bundesliga y también en el plano internacional.

Un talento prematuro con pasado merengue

🚨📊 Lennart Karl for Bayern this season so far :



⚽ 9 goals

🎯 6 assists



18-year-old ✨ pic.twitter.com/aZvSnfM4i1 — Bayern Focus (@FCBayernFocus) April 4, 2026

Su historia, sin embargo, tiene un capítulo poco conocido: de chico estuvo muy cerca del Real Madrid. Realizó pruebas de fútbol en campamentos del club en Alemania e incluso viajó a España para conocer Valdebebas, aunque finalmente su familia decidió que continuara su desarrollo deportivo en su país.

“Es el club de mis sueños”, confesó en un encuentro con hinchas, en una frase que rápidamente se viralizó y generó impacto en Alemania.

Las declaraciones sobre su deseo de jugar en el Real Madrid no pasaron desapercibidas en el entorno del Bayern. Parte de la afición reaccionó con críticas en redes sociales, mientras que la dirigencia ya trabaja en blindarlo a largo plazo, mejorando su contrato más allá de la extensión hasta 2029.

En esa línea, una leyenda como Lothar Matthäus salió a respaldarlo. Consideró que expresar objetivos no es arrogancia, sino una muestra de ambición, y recordó que el propio Real Madrid posee una mística que seduce a futbolistas de todo el mundo.

Karl no es un talento aislado, se nutre de referentes de primer nivel de la historia moderna y moldeó su juego a partir de ellos. Se identifica con su capacidad de asumir el rol de organizador ofensivo, su visión de juego y la capacidad para definir, cualidades que lo convierten en una pieza diferente dentro de su generación.

FBL-GER-BUNDESLIGA-FREIBURG-BAYERN MUNICH | SILAS STEIN/GettyImages

A pesar de su 1,68 de estatura, el alemán hace de su físico una virtud; es ágil en el uno contra uno y desequilibrante en espacios reducidos. Esa combinación de técnica y regularidad lo convirtió en un futbolista distinto incluso en las divisiones juveniles.

Además, también cuenta con el respaldo de una voz autorizada como Toni Kroos, quien valoró públicamente su presencia en el primer equipo a tan corta edad, destacando su calidad y madurez.

Por ahora, Karl sigue enfocado en su crecimiento en Múnich, aunque no descarta una salida a largo plazo hacia el Real Madrid si el club realiza acercamientos concretos por su ficha.

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