La joya inglesa de más de 100 millones de euros que tiene en la mira el Liverpool
El Liverpool ha colocado a Adam Wharton en el centro de su radar estratégico de cara al próximo mercado. El mediocampista del Crystal Palace ha despertado una fuerte admiración dentro de la gerencia deportiva, que ve en el joven inglés un perfil ideal para fortalecer el mediocampo con proyección inmediata y valor a largo plazo.
Desde Anfield se ha decidido darle seguimiento cercano durante el resto de la temporada. El club quiere observar su evolución, regularidad y capacidad para sostener el nivel competitivo en un contexto exigente. La idea es recopilar información constante antes de tomar una decisión definitiva sobre un posible movimiento.
Wharton ha logrado consolidarse como una de las irrupciones más interesantes del fútbol inglés reciente. Su lectura de juego, calidad en la salida del balón y madurez táctica, pese a su corta edad, han llamado la atención no solo de Liverpool, sino de varios clubes importantes de la Premier League.
En Crystal Palace son conscientes del interés creciente. Por ello, el club londinense ha fijado una valoración elevada por su futbolista, que supera los 100 millones de euros. La cifra responde tanto al potencial del jugador como a la intención de blindarlo ante una posible ofensiva en verano.
Liverpool, sin embargo, no se siente intimidado por el precio. El club cuenta con los recursos económicos para moverse con libertad en el mercado y asumir operaciones de alto calibre si el cuerpo técnico y la dirección deportiva consideran que el fichaje es estratégico para el proyecto deportivo.
Además, la política reciente del club ha apuntado a invertir fuerte en talentos jóvenes que puedan marcar época. Wharton encaja perfectamente en ese modelo: un futbolista con presente competitivo, margen de crecimiento y características que se ajustan a la intensidad y dinámica que exige el sistema del Liverpool.
Aun así, el conjunto red no camina solo en esta carrera. Otros clubes de peso también han manifestado su admiración por el mediocampista del Palace, lo que podría encarecer aún más la operación. La competencia será un factor determinante en el desenlace de la historia.
