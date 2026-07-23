La lesión de De Jong enciende las alarmas en el FC Barcelona

El FC Barcelona recibió una noticia inesperada antes del inicio de la temporada 2026/27: Frenkie de Jong no estará disponible en el arranque de la nueva campaña debido a una lesión en la rodilla derecha sufrida durante la disputa de la Copa del Mundo 2026 con el seleccionado de Países Bajos.

El futbolista regresó antes de lo previsto de sus vacaciones para someterse a estudios médicos en la Ciudad Deportiva Joan Gamper y conocer con precisión el alcance del problema.

TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH75-NED-MAR | ALFREDO ESTRELLA/GettyImages

Los primeros análisis confirmaron una dolencia importante, aunque el club descartó una rotura total del ligamento cruzado. Aún así, los tiempos de recuperación apuntan a una ausencia prolongada que podría superar los cuatro meses, dejando al neerlandés fuera de la pretemporada y de las primeras fechas de LaLiga.

El Barcelona considera tramitar una baja de larga duración

Ante este escenario, la directiva azulgrana analiza la posibilidad de solicitar una baja de larga duración si se confirma que De Jong no podrá volver a la actividad hasta diciembre. Esta medida permitiría al club liberar parte de su límite salarial y contar con mayor margen para la inscripción de futbolistas.

Asimismo, la operación deberá contar con el consentimiento del propio jugador y podría representar un alivio económico importante para el Barcelona, ya que el neerlandés es uno de los futbolistas con mayor salario dentro del plantel. Además, el club recibiría una compensación económica de la FIFA por tratarse de una lesión sufrida durante la cita mundialista.

Flick pierde a una pieza clave de su proyecto

La baja del mediocampista supone un golpe importante para el entrenador Hansi Flick, quien consideraba a De Jong una pieza fundamental en su esquema por su capacidad para manejar el ritmo del juego y aportar equilibrio en el centro del campo.

🚨Frenkie de Jong rechazó jugar como titular contra el Atlético en la vuelta de la Champions League



Los médicos dieron luz verde para su participación, pero el jugador dijo: "No quiero arriesgarme".



Flick está muy molesto con Frenkie desde este incidente.



[Vía @gerardromero ] pic.twitter.com/NMzZ3wpJXA — Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) July 22, 2026

Pese al contratiempo, el conjunto catalán no tendría como prioridad inmediata fichar otro mediocampista. La apuesta interna apunta hacia Marc Bernal, una de las grandes promesas de La Masia, mientras jugadores como Pedri y Gavi podrían asumir mayor responsabilidad en la zona central.