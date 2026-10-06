La lesión de Jeremy Jacquet preocupa en el Liverpool antes del partido con el Manchester City

El Liverpool recibió una noticia preocupante a pocos días de uno de sus partidos más exigentes de la temporada. Jeremy Jacquet no fue incluido en la convocatoria de Francia para el último encuentro ante Bélgica por la UEFA Nations League 2026/27 y la Federación Francesa de Fútbol confirmó que el defensor padece una molestia en el isquiotibial izquierdo.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

El central venía siendo uno de los protagonistas de la fecha FIFA. Después de sumar minutos ante Turquía, fue titular y completó los partidos frente a Bélgica e Italia, por lo que todo apuntaba a que también tendría participación en el último encuentro.

Finalmente, quedó fuera de la lista y la situación generó preocupación en el Liverpool, especialmente porque el equipo se prepara para recibir al Manchester City este domingo por la Premier League.

🚨: Jérémy Jacquet will undergo scans today. 🇫🇷



A real doubt for Sunday’s game. #LFC pic.twitter.com/jYnYRUZ17o — James Wathland (@JamesWathland) October 6, 2026

Una lesión que genera incertidumbre

El parte médico francés calificó el problema como una distensión en el isquiotibial izquierdo, aunque también se describió la situación como un simple golpe. Por el momento, no existe un plazo oficial para su regreso y la evolución durante los próximos días será determinante para conocer si podrá estar disponible.

La situación genera preocupación porque Jacquet se había convertido rápidamente en una pieza importante para el Liverpool. El defensor llegó procedente del Rennes y fue titular en los seis partidos que disputó el equipo entre la Premier League y la UEFA Champions League esta campaña.

Iraola ya había advertido sobre su adaptación

Semanas atrás, el entrenador explicó que Jacquet estaba acusando el cambio de ritmo en sus primeros partidos con el Liverpool, hasta el punto de terminar algunos encuentros con calambres y mucho cansancio. Por eso, el cuerpo técnico había manejado sus minutos de manera progresiva para evitar sobrecargarlo.

Después de la victoria ante el Bournemouth, Iraola había destacado precisamente su evolución y consideró que el defensor había dado “un paso adelante” al completar el partido en buenas condiciones físicas. Ahora, esa progresión quedó momentáneamente interrumpida por la molestia en el isquiotibial izquierdo.

Una baja que cambiaría los planes

En esa línea, el francés había formado una pareja defensiva cada vez más sólida con Virgil van Dijk y su rendimiento había sido uno de los aspectos positivos de su comienzo en el conjunto inglés.

Liverpool v Nottingham Forest FC - Premier League 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

Además, el central ya había tenido antecedentes de problemas físicos. Antes de llegar a Inglaterra sufrió una lesión en el hombro que requirió cirugía y lo mantuvo cuatro meses fuera de las canchas. En 2025 también había padecido una molestia en la pantorrilla que le hizo perderse dos encuentros.

Aún así, el Liverpool espera que esta nueva dolencia no tenga mayor gravedad y que Jacquet pueda recuperarse a tiempo para el duelo ante el City.

Después del enfrentamiento con el conjunto de Enzo Maresca, los Reds tendrán compromisos ante el LASK, el Brentford y el Villarreal, por lo que cualquier baja prolongada representaría un problema para su planificación.

Próximos partidos del Liverpool

Fecha Rival Competencia Domingo 11 de octubre Manchester City (L) Premier League Miércoles 14 de octubre LASV (V) UEFA Champions League Sábado 17 de octubre Brentford (V) Premier League Martes 20 de octubre Villarreal (L) UEFA Champions League Domingo 25 de octubre Brighton (L) Premier League

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