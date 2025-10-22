La leyenda del Real Madrid que alienta a Mbappé de cara al Clásico ante el Barcelona

Se vienen dos partidos determinantes para el Real Madrid en esta temporada.

La Juventus y el FC Barcelona. Por La Champions League y por LaLiga. Ambos en el Bernabeu. Y no existe mayor motivación para los dirigidos por Xabi Alonso que ganar estos dos grandes partidos ante su público.

Pero por si hiciera falta, la leyenda Sergio Ramos respaldó que Kylian Mbappé rinda para el Real Madrid en el primer Clásico de la temporada el domingo.

Mbappé disfrutó de una primera temporada récord en el Real Madrid, pero no pudo derrotar al mayor rival, el Barcelona, ​​en ninguno de los cuatro partidos que disputó contra ellos durante 2024-25.

Ramos, leyenda del Real Madrid y ex compañero de Mbappé en el PSG, reveló que no solo respalda al francés para obtener un resultado, sino que también está en constante comunicación con él antes del partido.

"¿El próximo Clásico? Ya sabéis que tengo el corazón blanco hasta la muerte. Espero que gane el Madrid y que mi hermano Kylian Mbappé haga un gran partido", dijo Ramos a El Chiringuito .

"MOTIVARÉ a MBAPPÉ para EL CLÁSICO".



Las palabras de @SergioRamos



La presenta @gorkagrn. pic.twitter.com/BMGmCucAOw — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 21, 2025

“Hablaré con Kylian Mbappé desde ahora hasta el Clásico y le motivaré para el partido”.

Mbappé domina al comenzar la temporada mientras el Real Madrid se encuentra en la cima de La Liga y perfecto en dos partidos de la Liga de Campeones.

El francés suma 15 goles y dos asistencias en todas las competiciones, incluyendo 10 en la máxima categoría del fútbol español. Es el primer jugador del Real Madrid en marcar 10 goles en los primeros nueve partidos de liga de una temporada desde Cristiano Ronaldo, y el Madrid lo necesitará en plena forma contra su máximo rival.

Competencia Partidos jugados Goles Asistencias LaLiga 9 10 2 Champions League 2 5 0 Total 11 15 2

Sin embargo, el entrenador Xabi Alonso restó importancia recientemente a la idea de que el Madrid depende en este momento de Mbappé para tener éxito.

“No lo diría”, dijo Alonso. “Diría que estamos muy contentos con él. Ha sido decisivo con sus goles y su implicación. Pero hay muchas otras cosas detrás de sus goles. Todas son importantes”.

Mbappé ha marcado la mitad de los goles del Real Madrid en lo que va de temporada en LaLiga y el 71% (cinco de siete) de sus goles en la Champions League. Vinícius Júnior es el que más se acerca al delantero francés en LaLiga con cinco goles.

El Barcelona ha mostrado sus deficiencias defensivas al principio de la temporada, sobre todo en su derrota ante el PSG y la aplastante goleada del Sevilla por 4-1. Sin embargo, la historia reciente de El Clásico los favorece.

Este partido es siempre es una cita obligada, pero Mbappé estará extra motivado para ganar su primer partido en la rivalidad, ampliar la brecha de puntos en la cima de la tabla, y ahora, ante uno de los íconos modernos del club.

