La Liga MX anuncia su plantilla para el duelo de estrellas en contra de la MLS

La Liga MX ha hecho oficial la convocatoria que representará al fútbol nacional en una nueva edición del Juego de Estrellas frente a la MLS. El equipo será dirigido por Antonio Mohamed, quien tendrá la responsabilidad de conformar un cuadro competitivo con figuras consolidadas y jóvenes de gran proyección para medirse al cuadro vecino.

A diferencia de ediciones pasadas, Mohamed sólo lleva a dos porteros y no a tres como suele ser. El técnico del Toluca elige a la leyenda del fútbol mundial, Keylor Navas, hoy en los Pumas de la UNAM. De la misma forma está en el equipo un hombre tan polémico como el técnico, la leyenda de los Tigres de la UANL, Nahuel Guzmán.

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La Liga MX presenta a su Equipo de Estrellas para el All-Star Game 2026https://t.co/UrwdBsU5k0 — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) July 15, 2026

La línea defensiva tira por nombres ya fijos dentro del fútbol nacional de mucho tiempo atrás. Los convocados son Bruno Méndez, Willer Ditta, Federico Pereira, Nathan Silva, Israel Reyes, Jesús Garza, Richard Ledezma, Jesús Gallardo, Bryan González y Erik Lira.

El centro del campo representa una mezcla de tipos con rodaje y talentos emergentes.. Los elegidos son Franco Romero, Carlos Rodríguez, Iker Fimbres, Nicolás Castro, Brian Gutiérrez, Fernando Gorriarán, Gilberto Mora, Brian Rodríguez, José Paradela y Juan Brunetta.

Mexico v England -World Cup | Soccrates Images/GettyImages

Dentro del listado de jugadores para el centro del campo, también se encuentra Santiago Sandoval, de las Chivas. Sin embargo, al juvenil de 18 años se le realiza una mención extra debido a que su llamado se dan en calidad de la futura promesa de la Liga MX que fue elegida por el 'Turco', rol que el año anterior tuvo Gilberto Mora.

Para cerrar, Antonio Mohamed decidió completar su plantel con dos atacantes punta. Los convocados son Armando González, de Guadalajara, y Robert Morales, de Pumas UNAM. Ambos buscarán aprvechar la vitrina internacional para demostrar su capacidad de gol frente al combinado de la MLS.