La Liga MX domina el ranking de clubes de la CONCACAF: Cruz Azul lidera, Toluca se mantiene y América desciende

Se dio a conocer el ranking de clubes de la CONCACAF, con los clubes mexicanos encabezando los primeros sitios del listado, aunque hubo algunos cambios en las posiciones gracias a los logros de cada uno de los involucrados.

¡LA REALEZA AZUL! 👑 Cruz Azul es, de Nuevo, el #1 de Concacaf



¡El Rey de la Confederación tiene un solo nombre! 🔵 Concacaf ha ratificado a Cruz Azul como el MEJOR EQUIPO de toda la región en su más reciente Ranking de Clubes. 🔥



Un reconocimiento más que merecido a la… pic.twitter.com/NUs6Vwp4u6 — HistoriaAzul (@Historia_Azul) November 13, 2025

Una vez más, Cruz Azul se encuentra en la cima de la clasificación gracias a sus 1264 puntos acumulados. La Máquina, que es el último monarca de la Copa Campeones CONCACAF, es seguido del Toluca, que también continuó en su misma posición con 1249 unidades. De este modo, la Liga MX sigue en lo más alto por encima de la MLS pese a la creciente rivalidad entre ambas ligas.



Uno de los primeros cambios sucedió en el tercer peldaño, ya que el Inter Miami, del astro argentino Lionel Messi, ascendió un escalón, con 1242 puntos, debido a ello, el América terminó por caer al cuarto lugar con 1238 unidades. El Top 5 lo cierra otro de los equipos más regulares del fútbol mexicano: Tigres, que acumuló 1236 puntos, catapultándose a ese sitio de honor.

¡CRUZ AZUL EL REY DE LA CONCACAF! 🚂



La CONCACAF dio a conocer el ranking de los mejores 10 equipos de la confederación, destaca el primer lugar ocupado por la máquina y la baja del América que fue desplazado por el Inter de Miami. pic.twitter.com/zUlOpmsGpm — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) November 13, 2025

Ya en el sexto peldaño aparece el Vancouver Whitecaps de Canadá, que milita en la MLS, pero que cayó un escalón. Los Caps estuvieron cerca de conseguir el título de la Concachampions, pero Cruz Azul les arruinó su sueño. Después aparecieron otros tres conjuntos del fútbol estadounidense: Columbus Crew (.224), Los Ángeles FC (1223) y el Seattle Sounders (1217). Finalmente, el Top 10 lo cierra Rayados de Monterrey con 1213 puntos al bajar un puesto.



Ahora bien, sobre otros equipos mexicanos, Chivas es treceavo del conteo(1200), Pachuca es quinceavo (1195) y Pumas está en el puesto 19 (1184). Más abajo están: Bravos de Juárez (23), Necaxa (25) y Xolos de Tijuana (28).

🥇CONCACAF INDEX RANKING

🗓️NOVEMBER 2025



Asi acaba la Clasificación tras la última pausa del año con la Fecha FIFA de noviembre que servirá para los bombos en el sorteo de la CONCACAF Champions Cup 2026.



🇲🇽Cruz Azul Líder

🇺🇸Inter Miami el Mejor de MLS

🇨🇷Alajuelense Top 29 pic.twitter.com/q8bqPukykt — CNF Zone (@CNFconcacaf) November 11, 2025

Quitando a las dos ligas norteamericanas, la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica es la mejor ubicada al estar designada en el piso 29, quedando por encima de conjuntos aztecas como León (30), San Luis (32), Mazatlán (37), Atlas (38), Querétaro (40), Puebla (49) y Santos Laguna (53).



La próxima edición de la Concachampions dará inicio en el mes de febrero, instante en el que comenzarán a sumarse los puntos para mover el ranking.