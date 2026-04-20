La Liguilla al momento, luego de jugarse la Jornada 15 del Clausura 2026

Solamente faltan dos jornadas para acabar con la fase regular del Clausura 2026, de la Liga MX, y aún quedan algunos equipos con vida que estarán dejando todo en el terreno de juego para aferrarse a sus posibilidades de Liguilla.

Hugo Camberos aportó un gol para que Chivas siga en la cima | Simon Barber/GettyImages

La Jornada 15 dio mucho de qué hablar, ya que Rayados de Monterrey quedó totalmente eliminado al ser remontado 1-3 por Pachuca, sellando así un rotundo fracaso que comenzó con la dirección técnica del español Domènec Torrent, mientras el argentino Nico Sánchez hizo lo que pudo para salvar el barco, sin tener mucho éxito, así que se vendrán muchos cambios en El Barrial.



Asimismo, Tigres estuvo a nada de caer contra Necaxa, pero en el tiempo añadido el argentino Ángel Correa logró el empate 1-1 que los mantiene con señales de vida a pesar de ser novenos. León también cumplió con su tarea al golear 3-1 a Bravos de Juárez para estar acariciando su sueño de estar en la Fiesta Grande. Sumado a ello, el América le propinó al bicampeón Toluca su segundo descalabro del torneo, todo gracias a un doblete del uruguayo Brian Rodríguez. Por último, Atlas se mantiene en la lucha al pegarle por la mínima a Santos Laguna en la Comarca.



Al concluir la Fecha 15, Chivas se mantiene en lo más alto al golear 5-0 a Puebla, con doblete de Bryan ‘Cotorro’ González, llegando a los 34 puntos, siendo seguido por los Tuzos (31), Pumas (30), que doblegó 0-2 a San Luis, y Cruz Azul (29), que fue empatado 1-1 por Xolos de Tijuana. Los Diablos Rojos (27) quedaron rezagados en el quinto peldaño, luego vienen las Águilas (22), los Rojinegros (22) y los Panzas Verdes (22), siendo por ahora, los ocho invitados a la Liguilla, aunque la U de Nuevo León (21), los Canes Aztecas (19) y los Rayos del Necaxa (17) no han tirado la toalla.

Toluca y América brindaron un duelo con sabor a Liguilla | Agustin Cuevas/GettyImages

¿Cómo se hubiera jugado la Liguilla tras la Jornada 15?

Si la fase regular hubiera culminado hoy, el Rebaño Sagrado se hubiera medido con los Esmeraldas, iniciando en el Estadio Nou Camp para cerrar en el Akron. Otra llave hubiera sido Pachuca frente a los Zorros del Atlas, con el Estadio Jalisco y el Estadio Hidalgo como sedes. Aunado a ello, Universidad Nacional le haría los honores a las Águilas del América para una edición más del Clásico Capitalino, abriendo en el Estadio Banorte Azteca para culminar en el Olímpico Universitario. Finalmente, La Máquina Celeste hubiera disputado el boleto a semifinales con los Diablos Rojos del Toluca, jugando la Ida en el Nemesio Diez y la Vuelta en el Estadio Cuauhtémoc.

(1) Chivas vs León (8)

(2) Pachuca vs Atlas (7)

(3) Pumas vs América (6)

(4) Cruz Azul vs Toluca (5)