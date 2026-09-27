Los clubes no disfrutan de los parones internacionales. En plena competencia ceden a sus futbolistas, que pasan a trabajar durante unas semanas con sus respectivas selecciones. La exigencia de la Nations League y de los amistosos implica un riesgo físico en medio de la temporada.

Algunos jugadores ni siquiera pudieron sumarse a sus países debido a problemas físicos o para prevenir posibles molestias, y otros terminaron abandonando las concentraciones luego de sufrir lesiones durante los primeros partidos.

A continuación, todos los lesionados en el parón internacional.

1. Jamal Musiala

Jamal Musiala, Alemania | Alexander Hassenstein - UEFA/GettyImages

Musiala ni siquiera alcanzó a disputar un minuto con Alemania. El mediapunta estaba incluido en el once titular para el partido contra Países Bajos, pero sintió molestias en el muslo derecho durante el calentamiento y quedó afuera a último momento.

Los estudios confirmaron un desgarro de fibras musculares y volvió al Bayern Múnich para iniciar el proceso de rehabilitación. Según Sky Alemania, su recuperación demandaría entre tres y cuatro semanas.

2. Kai Havertz

Kai Havertz, Alemania | Marvin Ibo Guengoer - GES Sportfoto/GettyImages

El mismo Alemania vs Países Bajos terminó antes de tiempo para Havertz. El delantero del Arsenal dejó el campo de juego alrededor de la media hora luego de una entrada de Quinten Timber. La Federación Alemana informó que sufrió una distensión muscular en el muslo posterior izquierdo y el jugador volvió a Londres para continuar con su recuperación.

The Times señaló que podría permanecer aproximadamente cuatro semanas fuera, plazo que todavía no fue confirmado por los Gunners.

3. Brian Brobbey

Brian Brobbey, Paises Bajos | Soccrates Images/GettyImages

Los neerlandses perdieron un delantero en el empate ante Alemania. Brobbey cayó al césped a los 35 minutos sujetándose la parte posterior de la pierna y salió de la cancha con dificultad para caminar. Xavi Hernández confirmó después del encuentro que el delantero estaba lesionado y lo liberó de la concentración.

El jugador del Sunderland volvió a Inglaterra para realizarse estudios y se especula con un desgarro en el isquiotibial. De todas formas, todavía no se informó un diagnóstico definitivo ni cuánto tiempo necesitará para recuperarse.

4. Alexander Isak

Alexander Isak, Suecia | JONATHAN NACKSTRAND/GettyImages

Isak completó los 90 minutos y convirtió un gol en la victoria 2-1 de Suecia contra Rumania, aunque los problemas aparecieron después. El DT Graham Potter explicó que el delantero terminó el partido con un pequeño problema en el muslo que terminó siendo suficiente para apartarlo por el resto de la convocatoria.

El Liverpool comunicó que el sueco regresará al club para ser evaluado por sus médicos. Por el momento no se estableció un plazo de recuperación, pero el técnico de su selección remarcó que la lesión no sería de gravedad.

5. Daniel Ballard

Daniel Ballard, Irlanda del Norte | SOPA Images/GettyImages

El cierre del triunfo 1-0 de Irlanda del Norte ante Georgia le dejó otra mala noticia al Sunderland y, en específico, a Ballard. El defensor fue a disputar una pelota contra Georges Mikautadze, estiró la pierna y enseguida se tomó la parte posterior del muslo derecho. Necesitó asistencia para retirarse y Paddy McNair ocupó su lugar.

Todo apunta a una posible lesión en los isquiotibiales, pero todavía resta conocer el diagnóstico y la extensión de su ausencia.

6. Kylian Mbappé

Kylian Mbappe, Francia | FRANCK FIFE/GettyImages

La lesión de Mbappé llegó justo en la acción que decidió el Francia vs Turquía. El delantero marcó el 1-0 y sintió una molestia en la rodilla izquierda utilizada como apoyo en el remate. Intentó continuar después de ser atendido, volvió a caer y salió a los 58 minutos.

La Federación Francesa habló inicialmente de una lesión tendinosa, pero los estudios realizados por el Real Madrid confirmaron una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda. El tiempo estimado de recuperación es de alrededor de dos semanas.