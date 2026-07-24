La mala racha de lesiones de Frenkie de Jong desde su llegada al FC Barcelona

Es cierto que Frenkie de Jong ha sido un futbolista importante para el FC Barcelona desde su llegada proveniente del Ajax en 2021, pero también han sido una constante las lesiones que lo han sacado de la cancha en momentos sensibles de las distintas temporadas.

Desde que viste la camiseta Blaugrana, el volante neerlandés ha estado de baja 416 días por lesión o enfermedad, y el problema físico actual podría sumarle 150 días más a esta dolorosa estadística.

Actualmente sufre una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha y puertas adentro se apuesta por curar este problema sin la necesidad de pasar por el quirófano, aunque las próximas semanas serán claves para determinar esta situación.

FIFA World Cup 2026 - round of 32Netherlands v Marocco | ANP/GettyImages

En un comunicado personal, De Jong fue claro sobre lo sucedido en la Copa del Mundo: "Durante el Mundial me lesioné la rodilla. Los médicos me dijeron que era una lesión leve y que no empeoraría si continuaba jugando. Durante mis vacaciones regresé a Barcelona para someterme a más pruebas. Estas demostraron que la lesión era más grave de lo que se había determinado inicialmente".

"El ligamento lateral interno de la rodilla tiene forma de lámina, es más bien plano, a diferencia del ligamento lateral externo, que tiene forma cordonal. Es por eso que se puede optar por tratamiento conservador, porque puede cicatrizar correctamente", explicó el fisioterapeuta Lluís Puig al Diario Sport, confirmando que la opción de recuperarlo sin operarlo es real y concreta.

Todas las lesiones de Frenkie de Jong en el FC Barcelona

2021

• Lesión en el gemelo



• Lesión muscular

2022

• Distensión muscular



• Lesión muscular

2023

Athletic de Bilbao v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

• Lesión de rodilla



• Esguince de tobillo



• Fiebre

2024

• Lesión de tobillo

2025

• Gastroenteritis



• Lesión muscular



• Fiebre

2026

• Lesión en los isquiotibiales



• Lesión de rodilla

Aclaración: se contabilizan todos los problemas que le representaron perderse al menos un partido oficial

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