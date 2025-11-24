La marca deportiva que vestiría a las Chivas el siguiente torneo

El Club Deportivo Guadalajara está a punto de cerrar uno de los contratos comerciales más importantes de su historia reciente. Todo indica que Nike será el nuevo patrocinador deportivo de Chivas a partir de 2026, poniendo fin a su relación con Puma.

La información apunta a que la renovación con Puma es prácticamente imposible. El vínculo entre el rebaño sagrado y la marca alemana expira en seis meses, y desde hace semanas no existe avance alguno para continuar.

💣 ¡REPORTAN 'TRATO HECHO' PARA 2026! 💣#CentralFOX | Tras quedarse sin el América, trasciende que NIKE VESTIRÁ A CHIVAS después del próximo Mundial 🐐https://t.co/cv1akNTB5X — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) November 23, 2025

La clave del movimiento está en el interés de Nike en contar con un “equipo insignia” en México, especialmente después de haber perdido al Club América. Con Chivas, la marca estadounidense recuperaría presencia dominante en uno de los mercados más importantes de Latinoamérica.

El impulso del acuerdo se fortaleció este fin de semana, cuando el director general de Nike en México fue visto en Verde Valle, sosteniendo reuniones con directivos y revisando instalaciones. Estos encuentros fueron interpretados como una señal contundente de que las negociaciones van por muy buen camino.

Fuentes cercanas al club aseguran que el acuerdo está en vías de cerrarse y solo restan detalles finales, principalmente vinculados al proyecto deportivo y a la proyección internacional que ofrece Chivas rumbo al Mundial de 2026.

El contrato, de concretarse, entraría en vigor inmediatamente después de la Copa del Mundo, momento ideal para lanzar nueva imagen, colección completa y estrategia comercial.

Para Chivas, el movimiento representa una oportunidad estratégica. Nike no solo ofrece equipamiento, sino también una plataforma global de exposición, campañas de alto impacto y la posibilidad de reposicionar la marca del club a nivel internacional.

En Verde Valle, el mensaje es claro: buscan alianzas que eleven el perfil del equipo dentro y fuera de la cancha. Nike, por su parte, encuentra en Chivas un gigante de audiencia, tradición y comercialización.